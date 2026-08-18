Ngày 18/8, lực lượng chức năng phường Phước Bình (TP Đồng Nai) đang điều tra nguyên nhân vụ nổ bình hơi tại một cơ sở sửa chữa trên địa bàn khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh T.Q.T. (SN 1997, ngụ phường Phước Bình).

Hiện trường vụ nổ bình hơi. Ảnh: A.X

Trưa cùng ngày, anh T. trèo lên để kiểm tra, sửa chữa một bình hơi cũ tại cơ sở chuyên thu mua bình hơi đã qua sử dụng để sửa chữa, bán lại. Trong lúc đang thực hiện công việc, bình hơi bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ hất văng anh T. xuống đất. Do bị chấn thương nặng, anh T. tử vong tại hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Bình nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, ghi nhận các dấu vết liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân khiến bình hơi phát nổ, đồng thời xác minh các điều kiện an toàn tại cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ việc.