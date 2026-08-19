Trưa 19/8, ông Hoàng Cường, Trưởng thôn Tân Đức (xã Ea Knuếc, Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng đã tử vong. Ảnh: CN

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông T.V.H. (SN 1975, trú TP Cần Thơ) cùng nhóm người đến cắt thuê sầu riêng tại thôn Tân Đức với giá 2.000 đồng/kg.

Quá trình trèo cây, ông H. bất ngờ giẫm phải cành khô nên bị rơi xuống đất. Sau đó, mọi người đưa ông H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên ông H. đã tử vong.

Hiện thi thể ông H. đang được đưa về quê Cần Thơ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.