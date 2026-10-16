Tiền vệ trẻ của Bayern Munich - Aleksandar Pavlovic khẳng định đã nhận được lời đề nghị trị giá 85 triệu bảng từ Man City trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Dù mới 22 tuổi, Pavlovic đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật của nhà ĐKVĐ Bundesliga. Việc thường xuyên ra sân trong màu áo Hùm xám giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB hàng đầu châu Âu.

Theo nhà báo Christian Falk, Man City là một trong những đội bóng theo đuổi Pavlovic. Đội bóng HLV Enzo Maresca đã gửi đề nghị trị giá 84,6 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ này.

Man City muốn có sự phục vụ của Pavlovic - Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, anh không có ý định rời Bayern Munich để gia nhập ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh.

"Trước hết, được một CLB hàng đầu như Man City quan tâm là niềm vinh dự. Tôi lớn lên ở Munich, sống tại đây suốt cuộc đời và luôn chơi bóng cho Bayern" - Pavlovic chia sẻ.

"Gia đình và bạn bè tôi đều ở đây. Với tôi, không nơi nào tốt hơn thế. Vì vậy, đây không phải quyết định khó khăn".

Không rõ Pavlovic sẽ giữ vị trí nào trong kế hoạch tăng cường tuyến giữa của Man City nếu đồng ý chuyển đến sân Etihad.

Trong kỳ chuyển nhượng hè, Man City đã chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea với mức phí kỷ lục bóng đá Anh là 125 triệu bảng.

Sau đó, đội bóng tiếp tục bỏ ra 85 triệu bảng để đưa tài năng trẻ người Maroc, Ayyoub Bouaddi về sân Etihad, nhằm bù đắp khoảng trống do Rodri để lại.

Mức phí tương đương có thể cho thấy Pavlovic là lựa chọn ưu tiên trước Bouaddi, cầu thủ mới chỉ có 32 phút thi đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Thời gian gần đây, Bayern đặt mục tiêu giữ chân những ngôi sao hàng đầu trong đội hình. Tiền đạo chủ lực Harry Kane đã đồng ý ký hợp đồng mới, qua đó gắn bó với CLB đến năm 2029.

Bayern cũng đang đàm phán giao kèo mới với chế độ đãi ngộ hấp dẫn dành cho Michael Olise, trong bối cảnh cầu thủ này nhận sự quan tâm từ Real Madrid.