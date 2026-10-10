Harry Kane tỏa sáng với hai pha kiến tạo quan trọng, giúp Bayern Munich hai lần gỡ hòa trước Augsburg, qua đó giành lại một điểm trong trận cầu kịch tính tại Bundesliga.

Bayern Munich có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Augsburg ở vòng 5 Bundesliga 2026/27. Ngay phút đầu tiên, đội chủ nhà bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của R. Fellhauer, khiến Bayern sớm rơi vào thế phải rượt đuổi.

Dù nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công, Bayern vẫn không thể tìm được bàn gỡ trong hiệp một và bước vào giờ nghỉ với bất lợi 0-1.

Bayern thoát thua Augsburg nhờ cú đúp kiến tạo của Harry Kane - Ảnh: FCBM

Sang hiệp hai, đội khách gia tăng sức ép. Phút 51, Luis Diaz đưa bóng vào lưới Augsburg nhưng bàn thắng bị VAR từ chối. Tuy nhiên, Bayern không phải chờ lâu để ăn mừng.

Phút 55, Harry Kane kiến tạo thuận lợi để Ismael Saibari ghi bàn quân bình tỷ số 1-1, thắp lại hy vọng cho đội khách.

Tưởng chừng Bayern sẽ tận dụng đà hưng phấn để lật ngược thế trận, Augsburg bất ngờ tái lập lợi thế. Phút 64, R. Ribeiro ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, đẩy đội bóng xứ Bavaria vào tình thế khó khăn.

Đúng thời điểm Bayern cần một ngôi sao lên tiếng, Harry Kane tiếp tục chứng minh giá trị. Phút 81, tiền đạo người Anh có pha kiến tạo thứ hai, giúp N. Brown ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Chung cuộc, Bayern Munich hòa Augsburg 2-2. Dù không ghi bàn, Kane vẫn trở thành điểm sáng với cú đúp kiến tạo, giúp đội khách tránh thất bại.