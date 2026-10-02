Một số ngôi sao hàng đầu của Man City có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Các cầu thủ nhiều khả năng sẽ yêu cầu lời giải thích khi trở lại tập luyện vào tuần tới, sau khi CLB bị kết luận thổi phồng doanh thu hơn 900 triệu bảng thông qua các thương vụ giả tạo.

Theo một số nguồn tin, hợp đồng của Erling Haaland và các đồng đội không có điều khoản cho phép ra đi nếu đội bóng xuống hạng.

Man City đang rơi vào khủng hoảng bê bối - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, họ có thể khởi kiện đội chủ sân Etihad, chấm dứt hợp đồng và gia nhập một CLB đối thủ mà không mất phí chuyển nhượng.

Luật sư cấp cao Paul Gilroy KC chia sẻ trên podcast Stick to Football: "Một cầu thủ có thể nói: ‘Các ông đã vi phạm điều khoản ngầm về lòng tin và sự tín nhiệm’.

Họ cũng có thể nói: ‘Các ông là bên sử dụng lao động, và đã vi phạm điều khoản đó. Điều này cho phép tôi tuyên bố chấm dứt hợp đồng và ra đi’.

Đó là một khả năng. Tôi thấy một số bình luận viên cho rằng kịch bản này khó xảy ra, nhưng mọi chuyện còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

CLB sẽ giải thích thế nào với các cầu thủ? Họ sẽ giải quyết vấn đề tài chính ra sao?"

Nhiều cầu thủ và CLB đối thủ từng lỡ danh hiệu hoặc suất dự Champions League vì những hành vi của Man City cũng đang cân nhắc khởi kiện.

Man City đang đối mặt với yêu cầu bồi thường có thể lên tới 1 tỷ bảng Anh. Một số CLB tìm kiếm tư vấn pháp lý sau khi một ủy ban kỷ luật độc lập kết luận đội bóng này có sai phạm.

Arsenal, Manchester United, Liverpool và Tottenham đã gửi thông báo pháp lý để bảo lưu quyền khởi kiện vào năm 2024, ngay trước khi hết thời hiệu 6 năm tính từ thời điểm tờ Der Spiegel công bố các tài liệu rò rỉ.