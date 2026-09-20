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Cherki ăn mừng ngạo nghễ - Ảnh: MCFC

Đội hình ra sân

Man City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, Guehi, Nunes, Anderson, Semenyo, Fernandez, Cherki, Ndiaye, Haaland.

Sunderland: Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Methalie, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Angulo, Brobbey.

Bàn thắng: Enzo Fernandez 9', Cherki 29', Semenyo 44', 57', Haaland 82' - Brobbey 12', 33', 59'

Kết quả
Vòng 5
19/09/2026 02:00:00 Brentford 3 - 0 Chelsea
19/09/2026 18:30:00 Tottenham 2 - 3 Aston Villa
19/09/2026 21:00:00 Newcastle 2 - 1 Hull City
19/09/2026 21:00:00 Brighton 3 - 0 Arsenal
19/09/2026 21:00:00 Everton 1 - 0 Ipswich
19/09/2026 23:30:00 Nottingham Forest 0 - 1 Coventry
20/09/2026 20:00:00 Bournemouth 0 - 1 Liverpool
20/09/2026 20:00:00 Leeds 0 - 0 Crystal Palace
20/09/2026 20:00:00 Manchester City 5 - 3 Sunderland
20/09/2026 22:30:00 Fulham 1 - 1 Manchester United
20/09/2026 | 22:06

Kết thúc

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Man City toàn thắng 5 trận kể từ đầu mùa - Ảnh: P.L
Thu gọn
20/09/2026 | 21:56

90'

Trung vệ Ballard dâng cao dứt điểm cận thành, bóng đập người hậu vệ áo xanh chạm cột dọc bật ra.

Thu gọn
20/09/2026 | 21:45

82'

Bàn thắng (5-3, Erling Haaland): Gvardiol phá bẫy việt vị băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ cho Haaland ghi bàn thứ 5 cho Man City.

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Haaland cuối cùng cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số - Ảnh: P.L
Thu gọn
20/09/2026 | 21:42

80'

Sunderland đang tấn công để tìm bàn gỡ. Fofana vừa rẽ vào từ cánh trái dứt điểm đúng vào vị trí Donnarumma.

Thu gọn
20/09/2026 | 21:34

70'

Ruben Dias suýt chút nữa phản lưới nhà. May là anh đã kịp lao về phá giải nguy ngay trước vạch vôi.

Thu gọn
20/09/2026 | 21:28

65'

Hết Ruben Dias đến Cherki dứt điểm về phía khung thành Sunderland nhưng chưa chính xác.

Thu gọn
20/09/2026 | 21:23

59'

Bàn thắng (4-3, Brian Brobbey): Xhaka tung đường chuyền tuyệt đỉnh cho Angulo lẻn xuống kiến tạo thuận lợi để Brobbey đệm vào lưới trống, hoàn tất cú hat-trick của riêng mình.

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Brobbey lập hat-trick vào lưới Man City - Ảnh: P.L
Thu gọn
20/09/2026 | 21:20

57'

Bàn thắng (4-2, Semenyo): Lại là Cherki chọc khe cho Semenyo băng xuống kết thúc chân trái hiểm hóc ghi bàn thứ 4 cho Man City.

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Semenyo lập công bằng chân trái - Ảnh: P.L
Thu gọn
20/09/2026 | 21:16

53'

Man City có pha dàn xếp tấn công cực hay. Tiếc rằng, tình huống chạm bóng ở tốc độ cao của Ndiaye lại không thành công.

Thu gọn
20/09/2026 | 21:10

47'

Sadiki dẫn bóng xộc thẳng trung lộ Man City nhưng cú sút cuối cùng lại đi quá thiếu chính xác.

Thu gọn
20/09/2026 | 20:57

Kết thúc hiệp 1

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Man City dẫn trước 3-2 sau 45 phút đầu - Ảnh: MCFC
Thu gọn
20/09/2026 | 20:48

45'

Haaland được đồng đội trao cho cơ hội cực kỳ ngon ăn trước khung thành rộng thênh thang. Tuy nhiên, tiền đạo Hà Lan lại sút ra ngoài.

Thu gọn
20/09/2026 | 20:46

44'

Bàn thắng (3-2, Semenyo): Chớp thời cơ nhanh sau tình huống phá bóng của hậu vệ Sunderland, Semenyo tung cú đá trái phá ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà.

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Semenyo ăn mừng bàn thắng - Ảnh: P.L
Thu gọn
20/09/2026 | 20:37

33'

Bàn thắng (2-2, Brian Brobbey): Meunier phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang dọn cỗ cho Brobbey quân bình 2-2.

VAR vào cuộc xác định bàn thắng hợp lệ cho tiền đạo người Hà Lan.

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Brobbey lập cú đúp vào lưới Donnarumma - Ảnh: P.L
Thu gọn
20/09/2026 | 20:32

29'

Bàn thắng (2-1, Rayan Cherki): Tận dụng triệt để sai lầm của Danso, Cherki trừng phạt hàng thủ Sunderland bằng cú đá chân phải hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.

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Cherki ăn mừng cùng Enzo - Ảnh: P.L

Thu gọn
20/09/2026 | 20:28

27'

Các cầu thủ đội khách đang làm khá tốt việc chia cắt Haaland và các đồng đội. Tiền đạo người Hà Lan vừa cố gắng thực hiện cú đá với bất thành.

Thu gọn
20/09/2026 | 20:20

18'

Sau bàn gỡ, Sunderland thi đấu khá tự tin, khiến Man City gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Thu gọn
20/09/2026 | 20:13

12'

Bàn thắng (1-1, Brian Brobbey): Le Fee chuyền khe thông minh cho Brobbey lẻn xuống dứt điểm tinh tế đánh bại Donnarumma trong pha đối mặt, quân bình tỷ số 1-1.

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Brobbey băng xuống gỡ hòa 1-1 - Ảnh: Premier League
Thu gọn
20/09/2026 | 20:11

9'

Bàn thắng (1-0, Enzo Fernandez): Đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải. Nhận thấy thủ môn Roefs chủ quan đứng lệch vị trí, Enzo Fernandez thực hiện cú đá mu lai má tuyệt đẹp nhằm góc gần mở tỷ số cho Man "xanh".

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Enzo ghi bàn đầu tiên cho Man City - Ảnh: Premier League
Thu gọn
20/09/2026 | 20:09

5'

Được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà trên sân Etihad, Man City nhập cuộc mạnh mẽ.

Thu gọn
20/09/2026 | 20:09

20h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
20/09/2026 | 19:22

19h

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Đội hình ra sân Man City vs Sunderland
Thu gọn
19/09/2026 | 23:35

18h

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Thầy trò Enzo Maresca trên sân tập - Ảnh: MCFC
Thu gọn
19/09/2026 | 23:35

17h

Thông tin lực lượng

Man City: Jérémy Doku chấn thương.

Sunderland: Reinildo bị treo giò. Omar Alderete, Habib Diarra, Romaine Mundle chấn thương.

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Man City được đánh giá cao hơn hẳn - Ảnh: Tod
Thu gọn