Theo báo chí Anh, Ủy ban độc lập của Premier League đã có kết luận, Man City gần như vi phạm toàn bộ (114/115) cáo buộc về quy định tài chính, trong giai đoạn từ mùa giải 2009/2010 đến 2017/2018.

Hiện chưa có hình phạt chính thức cho đội chủ sân Etihad và các thông tin cũng cho hay, Man City sẽ thực hiện việc kháng cáo.

Pep Guardiola tuyên bố đã, đang và sẽ luôn ở phía sau CLB cũng như cùng mọi người vượt qua khó khăn. Ảnh: Transfer News Live

Đây là một cuộc điều tra kéo dài, sau những tài liệu ban đầu được rò rỉ vào 2018. Phía Man City luôn phủ nhận mọi cáo buộc.

Trường hợp bị kết tội, Man City có thể bị tước danh hiệu, giáng xuống hạng cũng như phạt khoản tiền lớn,…

Liên quan đến vấn đề được bàn tán, quan tâm của dư luận, Rodri, người có 7 năm gắn bó với Man City trước khi gia nhập Barca ở hè năm nay, bày tỏ niềm tin vào CLB.

Anh tin vào sự vô tội của Man xanh, đồng thời cho rằng, không ai có thể tước đi những danh hiệu mà đội đã làm việc cật lực và chiến đấu hết sức mình để giành được.

Mới nhất, Pep Guardiola cũng chính thức lên tiếng, bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối Man City, dù ông đã rời đi vào cuối mùa vừa qua sau tròn 1 thập kỷ.

HLV bậc thầy gửi thông điệp mãnh mẽ đến Man City, thông qua tài khoản mạng xã hội: “Tôi muốn người hâm mộ Man City trên toàn thế giới biết rằng: tôi vẫn ở đây, hơn lúc nào hết.

Tôi đã, đang và sẽ luôn ủng hộ CLB này. Tôi ủng hộ ông chủ, chủ tịch, Ferran (Soriano), các cầu thủ, BHL, Enzo (Maresca) và tất cả các bạn – những người hâm mộ độc nhất vô nhị của chúng tôi.

Hãy để tôi khẳng một điều chắc chắn: Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này. Tôi yêu tất cả các bạn”.