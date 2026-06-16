Trong đoạn trailer đặc biệt, các Minions đang chật vật đối đầu trong một trận bóng đá không cân sức với một lũ quái vật khổng lồ. Đúng lúc nguy kịch, nhóm Minions quyết định “triệu hồi” một cái tên hữu duyên từ cuốn sách phép. Thật may mắn khi lần này mấy nhóc màu vàng không làm hỏng việc, chúng đã mời được đội trưởng đội tuyển Pháp - Kylian Mbappé lên sân. Một khi cái tên này có mặt trên sân cỏ thì mọi thứ chỉ còn là cái tên. Anh chàng lao vào sân đỡ bóng bằng ngực, tung cú vô-lê thần sầu cứu nguy cho các Minions trong tiếng hò reo cuồng nhiệt.

Cú vô-lê thần sầu của Mbappé.

Đoạn clip lập tức được người dùng mạng hồ hởi đón nhận. Sự giao thoa giữa “hệ tư tưởng vô tri” và một trong những siêu sao bóng đá hot nhất hành tinh ngay thềm giải đấu lớn nhất thế giới đã biến chiến dịch này thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Hàng triệu fan bóng đá lẫn fan hoạt hình đua nhau chia sẻ meme "Mbappé gia nhập hàng ngũ Minions", tạo ra làn sóng thảo luận khổng lồ và đưa Minions & Quái vật trở thành một trong những bộ phim được săn đón nhất mùa hè 2026.

Xuất phát từ ý tưởng thiên tài “nếu kẻ xấu là nhân vật chính thì sao?”, Despicable Me (Kẻ trộm mặt trăng) và Minions sau hơn 16 năm phát triển đã trở thành thương hiệu hoạt hình đầu tiên vượt mốc 5 tỷ USD phòng vé toàn cầu. Ngay từ phần phim Kẻ trộm mặt trăng đầu tiên, khán giả đã mê mẩn những sinh vật màu vàng tên là Minions. Chúng có thể hơi ngốc nghếch, siêu vụng về, là tay sai cho phản diện, lại còn nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ nhưng Minions quá dễ thương đến mức không thể không có phim riêng. Minions 2015 đạt 1,159 tỷ USD toàn cầu, còn Minions: Sự trỗi dậy của Gru (Minions: The Rise of Gru) ra mắt năm 2022 cũng ngấp nghé cột mốc tỷ đô đáng mơ ước này.

Cú bắt tay kinh điển giữa Minions và Mbappé.

Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, Minions năm 2015 đã mở màn cho cơn sốt phòng vé duy trì cả thập kỷ. Hơn 10 năm trước mà phim đã đạt doanh số 4,11 triệu USD (hơn 108 tỷ đồng) tại Việt Nam và là phim hoạt hình top 1 đồng thời đứng hạng 4 trong năm 2015 tại phòng vé Việt, chỉ xếp sau Furious 7, Avengers: Age of Ultron và Thế giới khủng long.

Phần 2 của Minions còn có thành tích đáng nể hơn: tiếp tục giữ vững ngôi vị phim hoạt hình số 1 và là phim đứng top 3 phòng vé Việt Nam năm 2022 với hơn 200 tỷ đồng chỉ xếp sau Avatar: Dòng chảy của nước và Phù thủy tối thượng trong Đa Vũ trụ hỗn loạn. Minions: Sự trỗi dậy của Gru từng lập kỷ lục rạp Việt trở thành phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại với 100 tỷ đồng doanh thu sau 10 ngày công chiếu vào thời điểm năm 2022. Với doanh thu này, Việt Nam cũng là thị trường Đông Nam Á có doanh thu cao nhất vượt qua cả Indonesia và Malaysia.

Minions & Quái vật (Minions & Monsters) ra rạp Việt từ 1/7/2026.