Nhằm tạo sự kết nối giao thông liên vùng Ia Lâu – Ia Le (Gia Lai) – Ea Rốk (Đắk Lắk), đồng thời củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, năm 2023, dự án sắp xếp, ổn định dân cư làng Phung và làng Piơr 1 (xã Ia Lâu) được triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng.

Sau gần 2 năm thi công, cầu Tình bắc qua sông Ia Hlốp vẫn còn dang dở. Ảnh: Trần Hoàn

Công trình do Ban quản lý dự án huyện Chư Prông (cũ) làm chủ đầu tư, gồm các hạng mục: Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám; nhà sinh hoạt cộng đồng làng Phung; nhà văn hóa thôn Piơr 1; cầu làng Phung; cầu Piơr 1 (còn gọi là cầu Tình) và hệ thống đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài các nhánh, tuyến hơn 7,3km.

Sau gần 2 năm thi công, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng, riêng cầu Tình (dài gần 110m, rộng 8m, bắc qua sông Ia Hlốp) với chi phí xây dựng gần 21 tỷ đồng vẫn còn dang dở.

Hiện tại, công trình đã được hoàn thành phần thân cầu, thiếu lan can và đường dẫn hai đầu nên chưa thể khai thác sử dụng.

Từ khi cầu treo được tháo dỡ để xây mới, các phương tiện phải đi qua ngầm tràn. Ảnh: Trần Hoàn

Muốn qua sông Ia Hlốp, người dân và các phương tiện buộc phải đi qua ngầm tràn được xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Do mặt ngầm hẹp, đường lên xuống dốc, mặt đường gồ ghề nên phương tiện qua lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bà H.T.L. (thôn Yên Hưng) cho biết, khi có chủ trương xây dựng cầu bê tông thay thế cầu treo cũ, người dân địa phương rất phấn khởi vì cầu mới cao rộng, kiên cố, việc lưu thông sẽ thuận tiện hơn. Tuy nhiên, khi công trình gần hoàn thành thì dừng lại.

Trong khi đó, vào mùa mưa lũ, ngầm tràn thường xuyên bị ngập, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân cũng bị đình trệ.

Do ngầm hẹp, khi có xe tải trọng lớn đi qua, những phương tiện khác buộc phải dừng lại nhường đường. Ảnh: Trần Hoàn

Cùng chung trăn trở với dân làng, ông T.V.B. (thôn Yên Hưng) cho biết cầu Tình đã dừng thi công hơn nửa năm nay. Tại buổi tiếp xúc cử tri, cán bộ xã cho biết việc thi công bị đình trệ do thiếu kinh phí.

Theo ông B., việc dừng thi công cầu Tình ảnh hưởng rất lớn đến người dân bởi đây là tuyến giao thông kết nối các thôn Yên Hưng, làng Phung, Đoàn Kết (tổng cộng gần 1.000 hộ dân) với trung tâm hành chính xã.

“Vào mùa mưa lũ, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi mong sớm đưa cây cầu vào sử dụng để bà con đi lại thuận tiện, an toàn”, ông B. nói.

Công trình cầu Tình dở dang do thiếu vốn. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Hoàng Văn Long, Trưởng Phòng Kinh tế xã Ia Lâu cho biết, ngầm tràn qua sông Ia Hlốp đã tồn tại từ lâu, vào mùa mưa thường xuyên bị ngập, gây chia cắt giao thông. Năm 2004, địa phương xây dựng thêm một cầu treo bên cạnh với tải trọng dưới 1,5 tấn. Từ đó, người dân sử dụng song song cả hai công trình.

Theo ông Long, nguyên nhân cầu Tình dừng thi công là do thiếu vốn. Địa phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính đề nghị bổ sung nguồn vốn còn thiếu để hoàn thiện dự án, đảm bảo việc lưu thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đường dẫn hai đầu cầu chưa được hoàn thiện. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Long cho biết thêm, sắp tới nếu chưa được bố trí kinh phí để hoàn thiện dự án, địa phương sẽ đề nghị đơn vị thi công đổ đất tại hai đầu mố cầu để giúp người dân đi tạm trong mùa mưa lũ.