Theo phản ánh của người dân xã Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa), Trường Mầm non Hà Đông được khởi công từ đầu năm 2023. Tuy nhiên, khi công trình gần hoàn thành thì bất ngờ dừng thi công cho đến nay, dẫn đến tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cuối năm 2022, Chủ tịch UBND xã Hà Đông (cũ) đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mầm non Hà Đông.

Toàn cảnh ngôi trường mầm non xây dựng dang dở hơn một năm qua rồi bỏ hoang. Ảnh: Lê Dương

Công trình có quy mô hàng nghìn m² với các hạng mục: Nhà hai tầng làm phòng học, nhà hiệu bộ, bếp ăn, sân trường… Tổng kinh phí dự toán hơn 29 tỷ đồng. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mạnh Phú.

Công trình được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng khó khăn, thiếu thốn ở trường mầm non cũ. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, khi đã đạt hơn 90% tiến độ, dự án bất ngờ tạm dừng.

Ghi nhận của VietNamNet cho thấy, toàn bộ khu vực đất xây trường đã được xây tường bao quanh, bên trong là các dãy nhà hai tầng đã hoàn thiện phần thô. Trong khuôn viên sân trường, cỏ dại mọc um tùm…

Đại diện nhà thầu cho biết công trình đã đạt khoảng 90% khối lượng, nhưng chủ đầu tư chưa có vốn thanh toán nên buộc phải tạm dừng.

“Hiện tại nhà thầu vẫn có thể tiếp tục thi công, tuy nhiên địa phương đang tạm dừng nên công trình chưa thể triển khai. Chúng tôi mong muốn công trình sớm được tiếp tục để các cháu có phòng học, tránh lãng phí”, đại diện nhà thầu chia sẻ.

Theo lãnh đạo xã Hà Trung, dự án Trường Mầm non Hà Đông do UBND xã Hà Đông (cũ) làm chủ đầu tư. Hiện công trình phải dừng lại vì thiếu vốn.

“Trước khi chính quyền xã mới đi vào hoạt động, địa phương đã báo cáo việc tạm dừng thi công công trình này. Chúng tôi đang rà soát lại tất cả các công trình tương tự trên địa bàn để xem xét nguồn vốn, tính khả thi của dự án, sau đó sẽ báo cáo tỉnh để có phương án chỉ đạo tiếp theo”, vị lãnh đạo cho biết.

Một số hình ảnh cỏ mọc um tùm ở ngôi trường mầm non 30 tỷ đồng xây dựng dang dở.

Cỏ gai phủ kín cánh cổng phía sau trường học. Ngôi trường dừng thi công được cho là vì thiếu vốn.

Cổng trường được đơn vị thi công khóa im lìm suốt hơn một năm qua.

Các dãy phòng học, nhà hiệu bộ cơ bản đã xây xong phần thô.

Phòng bảo vệ cũng trong cảnh bị cỏ mọc.

Cỏ mọc um tùm xung quanh các dãy phòng học.

Lán trại công trình cũng đã hư hỏng, mục nát.