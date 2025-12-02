Lời toà soạn: Những năm qua, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, dự án dân sinh với kỳ vọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Thế nhưng, không ít trong số đó rơi vào cảnh bỏ hoang, lãng phí tài nguyên và ngân sách. Tuyến bài này sẽ đưa bạn đọc đi khảo sát thực tế, làm rõ nguyên nhân, hệ lụy và tìm hướng xử lý những dự án này.

Dự án Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được xây dựng trên khu đất "vàng" rộng hơn 500m2, nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Du (phường Trung Đô, TP Vinh cũ, nay là phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Trung tâm được xây dựng trên khu đất mặt tiền đường Nguyễn Du.

Dự án được đầu tư theo chương trình phát triển văn hóa thể thao, do Sở Văn hóa và Thể thao (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nghệ An làm chủ đầu tư.

Giai đoạn 1 của dự án là xây dựng phần thô tòa nhà 5 tầng gồm các hạng mục: phòng hành chính, khán phòng biểu diễn 500 chỗ ngồi, các phòng tập luyện, sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ di sản dân ca Ví, Giặm. Kinh phí xây dựng dự án là gần 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh.

Giai đoạn 2 của dự án bao gồm các hạng mục: sân vườn, cảnh quan, trang thiết bị, âm thanh ánh sáng... cho cả tòa nhà.

Dự án được kỳ vọng là nơi làm việc, biểu diễn của Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An (được sáp nhập từ Trung tâm bảo tồn phát huy di sản dân ca xứ Nghệ và Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An).

Năm 2016, dự án được khởi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2021.

Tuy nhiên, đến nay, sau 9 năm, công trình vẫn trong tình trạng dở dang, chưa thể đưa vào sử dụng.

Mặt ngoài tòa nhà bị hư hỏng, xuống cấp, xung quanh cỏ mọc um tùm.

Cửa kính ra vào tòa nhà khóa kín, bên trong có trang phục của bảo vệ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sau nhiều năm xây dựng dang dở và bị bỏ hoang, nhiều hạng mục của dự án đã xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm. Tại mặt tiền công trình, một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ đã mượn tạm đất để buôn bán.

Kính rơi vỡ vụn trong khuôn viên dự án không được dọn dẹp.

Bà Nguyễn Thị Tú Anh (trú tại phường Trường Vinh) cho biết: "Dự án được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng rồi làm dang dở, bỏ hoang khiến người dân thấy xót xa vì lãng phí. Thời gian tới, chúng tôi rất mong dự án sớm được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, hoặc nếu không còn sử dụng thì tỉnh cũng có phương án hợp lý đối với khu đất này".

Nhiều hạng mục đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, cho biết nguyên nhân Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nhiều năm qua trong tình trạng dang dở, bị bỏ hoang là do thiếu vốn.

Theo bà Mỹ Hạnh, đơn vị đã gửi UBND tỉnh đề xuất bổ sung kinh phí để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án.

"Hồ sơ đang trong giai đoạn thẩm định, sau khi hoàn tất mới tổ chức đấu thầu và triển khai được. Việc trình lên UBND tỉnh bổ sung kinh phí về cơ bản đã được tỉnh Nghệ An thống nhất", Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An nói.

