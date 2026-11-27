Cầu Kén Vàng với mức đầu tư ước tính 100 tỷ đồng tại đô thị One Era được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hút khách, mở ra cơ hội khai thác kinh doanh hấp dẫn cho phân khu Central District.

Quyền lực của công trình biểu tượng hút khách

Giá trị của một vùng đất tỷ lệ thuận với số lượng người khao khát tìm đến. Nhìn ra thế giới, cầu Helix xoắn ốc bên vịnh Marina Bay đã trở thành biểu tượng đưa Singapore vào danh sách điểm đến không thể bỏ qua của hàng chục triệu du khách quốc tế.

Tại Việt Nam, cầu Vàng tại Bà Nà Hills từng tạo nên hiện tượng du lịch toàn cầu, làm thay đổi vị thế điểm đến của cả Đà Nẵng. Thực tế phát triển đô thị chứng minh: một công trình kiến trúc vượt khỏi công năng thuần túy sẽ trở thành linh hồn không gian công cộng, đóng vai trò thỏi nam châm hút dòng người và kích hoạt chuỗi giá trị thương mại cho toàn vùng.

Quy luật này phản chiếu khoảng trống lớn tại Đông Bắc Sài Gòn. Là trung tâm công nghiệp quy mô lớn với mật độ dân cư vượt 7.200 người mỗi km² cùng quy mô kinh tế tạo ra nguồn thu ngân sách hơn 8.700 tỷ đồng mỗi năm, hàng trăm ngàn cư dân cùng giới chuyên gia tại đây sẵn sàng chi tiêu. Tuy nhiên, khu vực này vẫn thiếu vắng một công trình biểu tượng đúng nghĩa để giữ chân dòng người ngoài giờ làm việc.

Cầu Kén Vàng tại One Era ra đời để giải bài toán đó. Đóng vai trò mảnh ghép kiến trúc điểm nhấn trong quần thể gần 50 ha, cầu Kén Vàng mang đến một biểu tượng thị giác tầm cỡ, trực tiếp định hướng lại dòng chảy trải nghiệm và đánh thức mỏ vàng tiêu dùng của toàn khu vực Đông Bắc.

Phối cảnh đô thị One Era quy mô gần 50 ha tại các trục huyết mạch Quốc lộ 13, Nguyễn Thị Minh Khai và Vành đai 3.

Cầu Kén Vàng - không chỉ để bước qua mà là nơi dừng lại

Với mức đầu tư lên đến 100 tỷ đồng, cầu Kén Vàng mang dáng hình một tác phẩm điêu khắc bằng kim loại vàng đồng tựa như dải lụa mềm mại vắt ngang qua đường Nguyễn Thị Minh Khai. Cây cầu kết nối trực tiếp trung tâm thương mại của dự án với hai toà tháp cao tầng, rồi uốn lượn đổ bóng xuống Quảng trường Kén Vàng. Ban ngày, công trình bắt nắng lung linh tựa kén vàng nhả tơ; ban đêm, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật biến nơi đây thành dải sáng rực rỡ lơ lửng giữa trời.

Cầu Kén Vàng sở hữu thiết kế tinh xảo, kết nối trực tiếp không gian thương mại và quảng trường công cộng.

Bao quanh chân cầu là quảng trường thương mại rộng mở, sân phun nước nghệ thuật và các bậc thềm cảnh quan rợp bóng cây. Nơi đây mở lối tiếp cận trực tiếp công viên One Park và cung đường tản bộ ven kênh đào Suối Cát dài 2,4 km. Công trình vừa là góc check-in nghệ thuật của giới trẻ toàn vùng nhờ tọa độ ngắm pháo hoa mùa lễ hội hoàn hảo.

Cầu Kén Vàng đóng vai trò như trái tim văn hóa của toàn khu vực, thắp sáng đời sống tinh thần cho cộng đồng.

Điểm đến biểu tượng - bảo chứng lợi nhuận cho Central District

Lợi thế khai thác kinh doanh khu vực này thể hiện rõ nét ở các căn shophouse hai mặt tiền trục đường 25m. Với một mặt tiếp cận đại lộ giao thương tấp nập và một mặt mở ra không gian xanh của công viên One Park, gia chủ nhân đôi khả năng đón khách mua sắm, ẩm thực và giải trí. Thông thường, tỷ suất cho thuê và thanh khoản của các khu này cũng cao hơn mặt bằng chung nhờ khả năng khai thác toàn thời gian.

Các dãy phố thương mại tại phân khu Central District đón trọn dòng khách tham quan từ trục cầu Kén Vàng và hệ tiện ích All-in-all.

Giá trị Central District được củng cố mạnh mẽ nhờ mạng lưới hạ tầng liên vùng vượt trội với hai nhà ga metro kế cận cùng sự hội tụ của Vành đai 3 và Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) biến nơi đây thành trung tâm kết nối phía Đông Bắc Sài Gòn. Giữa bối cảnh quỹ đất thấp tầng ngày càng khan hiếm, bộ sưu tập townhouse và shophouse giới hạn đợt đầu này trở thành dòng tài sản tích lũy bền vững theo thời gian.

Đồng hành cùng One Era từ giai đoạn khởi điểm là cơ hội nắm giữ biên độ tăng trưởng theo từng cột mốc chuyển mình của đô thị. Khi cầu Kén Vàng sáng đèn và các mảnh ghép hạ tầng hoàn thành, tổ hợp thương mại - an cư sẽ định hình mặt bằng giá trị mới cho những nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng từ sớm.

(Nguồn: Kim Oanh Group)