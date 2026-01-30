Hầm HC1-02 dài khoảng 760m, là đoạn kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ, hướng lưu thông về hầm Thủ Thiêm.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Hiện tại, các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công những hạng mục cuối để sớm thông xe vào ngày 31/1.

Hầm chui HC1-02 được thiết kế 4 làn xe, có hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và trạm bơm nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Các tổ công nhân xử lý bề mặt tường hầm, sơn kẻ lại hệ thống vạch dẫn hướng, vệ sinh mặt đường trong hầm để đảm bảo tiến độ bàn giao công trình.

Cùng với các hầm chui, tiến độ thi công hệ thống cầu vượt tại nút giao An Phú cũng đang được đẩy nhanh. Theo kế hoạch, các nhánh cầu N3, N4, N1.1 và N1.3 kết nối trục Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống dự kiến hoàn thành trong quý 1/2026. Những hạng mục còn lại gồm cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và các nhánh cầu chính sẽ được hoàn thành trước tháng 6/2026.

Nhánh cầu được lắp đặt lan can chắc chắn.

Lan can thép được thiết kế cách điệu theo hình ảnh logo UBND TPHCM, vừa đáp ứng yêu cầu an toàn giao thông, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Nút giao An Phú là điểm kết nối trực tiếp giữa trục Mai Chí Thọ và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, giữ vai trò cửa ngõ phía Đông của TPHCM. Khi hoàn thành, dự án không chỉ giúp giảm áp lực giao thông hiện hữu mà còn đáp ứng nhu cầu lưu thông tăng cao khi cao tốc được mở rộng vào cuối năm 2026 và sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác từ tháng 6/2026.