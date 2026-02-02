Ngày 2/2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) tổ chức lễ thông xe hầm chui HC1-02 thuộc dự án nút giao An Phú – công trình giao thông trọng điểm của thành phố.

Hầm chui HC1-02 thuộc dự án nút giao An Phú - công trình giao thông trọng điểm của TPHCM - chính thức thông xe vào sáng 2/2. Ảnh: TK

Hầm chui kết nối từ cầu Bà Dạt đến đường Mai Chí Thọ, tổ chức lưu thông 2 chiều, mỗi chiều 1 làn xe.

Công trình có tổng chiều dài 480,4m, trong đó đoạn hầm kín dài 140,14m, kết cấu bê tông cốt thép dạng hộp kép; đoạn hầm hở dài 340,26m, kết cấu chữ U. Hầm được trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, thoát nước, trạm bơm và lan can an toàn, với vận tốc thiết kế 50km/h.

Hình ảnh bên trong hầm chui kết nối hướng cao tốc TPHCM - Long Thành đi đại lộ Mai Chí Thọ. Ảnh: TK

Trước đó, hầm chui HC1-01 dẫn từ đại lộ Mai Chí Thọ (hướng hầm Thủ Thiêm), qua nút giao Đồng Văn Cống và kết nối với đại lộ Võ Nguyên Giáp đã được thông xe vào ngày 30/6/2025.

Cầu vượt N2 dẫn từ đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (hướng từ Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu về TPHCM) rẽ phải trực tiếp vào đại lộ Mai Chí Thọ (hướng trung tâm thành phố, hầm Thủ Thiêm) cũng đã hoàn thành và thông xe vào ngày 31/12/2025.

Ông Nguyễn Anh Minh – Giám đốc Ban Giao thông TPHCM cho biết, dự án nút giao An Phú có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng, được thiết kế là nút giao 3 tầng hoàn chỉnh, kết nối các trục giao thông huyết mạch gồm cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của và hệ thống cảng Cát Lái – Phú Hữu. Đây là cửa ngõ chiến lược phía Đông thành phố, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực logistics và sức cạnh tranh của khu vực.

Theo Giám đốc Ban Giao thông TPHCM, việc đưa hầm chui HC1-02 cùng với hầm HC1-01 và nhánh cầu vượt N2 vào khai thác đã hình thành trục lưu thông liên tục giữa trung tâm TPHCM và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Các công trình này được thông xe trước Tết Nguyên đán 2026, đáp ứng kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp, góp phần giảm ùn tắc khoảng 80% tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Theo kế hoạch năm 2026, nhánh cầu N3 sẽ hoàn thành vào ngày 30/4; các nhánh cầu N4, N1.1 và N1.3 dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6. Riêng nhánh cầu N1.2 dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026, với điều kiện được bàn giao hơn 22.000m² mặt bằng trên đường Lương Định Của trong quý I/2026.

Dự án nút giao An Phú thông xe thêm hầm chui, góp phần giảm khoảng 80% ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông TPHCM. Ảnh: TK