Bên dòng suối nhỏ thuộc khu thắng cảnh Kim Hoa Động, cây liễu cao khoảng 20m nổi bật với thân gỗ khổng lồ phủ đầy dấu vết thời gian. Phần thân cây có đường kính lên tới 5m, các nhánh già xoắn vặn như rồng cuộn, tạo nên dáng vẻ cổ kính hiếm thấy, theo QQ.

Theo người dân địa phương, cây liễu này đã tồn tại khoảng 2 thế kỷ. Trước đây, phần thân chính của cây từng vươn ngang qua con suối, trở thành “cây cầu tự nhiên” để người dân băng qua mỗi mùa nước lớn. Hình ảnh ấy đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ cư dân nơi đây.

Biến cố xảy ra nhiều năm trước khi một tia sét cực mạnh đánh trúng cây cổ thụ. Phần thân chính bị chẻ đôi, cháy âm ỉ khiến thân cây rỗng toác, tạo thành một hốc lớn, đủ cho 1 người trưởng thành đứng trú mưa bên trong. Những lớp gỗ cháy đen vẫn còn hằn rõ như minh chứng cho trận thiên tai dữ dội năm nào.

Tưởng chừng không thể sống sót, cây liễu lại khiến nhiều người kinh ngạc khi từ phần gốc già cháy sém đã mọc lên hai nhánh mới xanh mướt, vươn cao. Sự đối lập giữa thân cây già đen sẫm và tán lá non xanh biếc tạo nên vẻ đẹp khó tả.

Cây liễu vẫn xanh tươi đẹp như một bức tranh sau nhiều năm bị sét đánh. Ảnh: QQ

Khi phản chiếu xuống mặt nước trong xanh, hình ảnh “một nửa khô cằn, một nửa hồi sinh” của cây liễu khiến nhiều du khách liên tưởng đến những bức tranh thủy mặc cổ điển phương Đông.

Điều đặc biệt là phần thân cây bị cháy rỗng lại nằm khuất ở phía tựa lưng vào núi, trong khi mặt nguyên vẹn và đẹp nhất hướng ra con đường lớn. Nếu không đi vòng ra phía sau quan sát kỹ, rất khó nhận ra cây từng chịu tổn thương nghiêm trọng.

Người dân địa phương xem cây liễu như biểu tượng tinh thần của quê hương và tự nguyện bảo vệ suốt nhiều năm qua. Theo thời gian, những mô gỗ mới đang dần bao phủ vết cháy cũ, như cách thiên nhiên âm thầm chữa lành mọi thương tổn.

Ngày nay, cây liễu cổ không chỉ là điểm check-in nổi tiếng của khu thắng cảnh Kim Hoa mà còn trở thành biểu tượng về sức sống bền bỉ sau nghịch cảnh. Với nhiều người con xa quê trở về, hình ảnh cây liễu già bên bờ sông vẫn là nơi lưu giữ trọn vẹn ký ức và nỗi nhớ quê hương.