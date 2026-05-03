Những ngày gần đây, một cây liễu tại công viên Bích Thủy Hồ thuộc huyện Bí Dương, thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bất ngờ “gây sốt” mạng xã hội khi thu hút đông đảo du khách và người dân tới chụp ảnh, theo QQ.

Điểm đặc biệt của cây liễu này là phần gốc bị tổn hại nghiêm trọng, gần như rỗng ruột, chỉ còn một bên thân chống đỡ. Dù vậy, tán cây vẫn xanh tốt, cành lá sum sê, phát triển mạnh mẽ. Chính vì khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc này, cư dân mạng đã đặt cho nó cái tên “cây kiên cường” hoặc “cây trường sinh”.

Dù phần thân bị tổn thương nặng nề, cây liễu này vẫn có sức sống dẻo dai. Ảnh: QQ

Các video lan truyền trên mạng cho thấy, xung quanh cây đã được dựng hàng rào bảo vệ, kèm theo biển nhắc nhở người dân không tiếp xúc ở cự ly gần.

Một số người dùng mạng cho biết, cây liễu nằm gần khu vực sông Bích Thủy trong công viên. Dù phần rễ bị hư hại nặng, cây vẫn duy trì sức sống bền bỉ suốt nhiều năm, trở thành “cây biểu tượng” của địa phương, được ví như vẻ đẹp “tái sinh từ tro tàn”.

Ngày 1/5, đại diện Cục Lâm nghiệp huyện Bí Dương cho biết, công viên Bích Thủy Hồ được xây dựng vào khoảng năm 2000, thời điểm đó nhiều cây liễu đã được trồng dọc khu vực ven sông.

Trong hơn 20 năm qua, cây liễu nói trên từng chịu nhiều tác động nghiêm trọng như sâu đục, cháy, thậm chí bị sét đánh, khiến phần vỏ và lõi gỗ bị tổn thương nặng. Tuy nhiên, cây vẫn không đổ gãy mà tiếp tục sinh trưởng.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã lắp đặt hàng rào và hệ thống giá đỡ để gia cố thân cây, tạo điều kiện cho các mô sinh trưởng tiếp tục tái tạo, giúp cây dần phục hồi những phần bị hư hại. Địa điểm này cũng sẽ được mở cửa miễn phí để người dân và du khách tham quan trong thời gian tới.