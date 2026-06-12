Cây lưỡi hổ và khả năng chịu nắng nóng

Nhiều người lầm tưởng rằng vì có nguồn gốc từ vùng khô hạn, cây lưỡi hổ có thể chịu được nắng nóng trực tiếp và gay gắt. Thực tế, điều này không hoàn toàn đúng. Cây lưỡi hổ có khả năng chịu hạn và thích nghi tốt với nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, từ ánh sáng yếu đến ánh sáng mạnh. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa "chịu nắng" và "chịu nắng nóng gay gắt trực tiếp kéo dài".

Trong môi trường tự nhiên, cây lưỡi hổ thường mọc dưới tán cây lớn hơn hoặc ở những khu vực có bóng râm một phần, nơi chúng nhận được ánh sáng gián tiếp hoặc ánh nắng mặt trời buổi sáng dịu nhẹ. Ánh nắng trực tiếp, đặc biệt là nắng gắt vào buổi trưa và chiều hè ở Việt Nam, có thể gây hại nghiêm trọng cho cây lưỡi hổ.

Cây lưỡi hổ phát triển tốt nhất trong điều kiện ánh sáng gián tiếp mạnh hoặc ánh nắng trực tiếp buổi sáng khoảng 2-3 giờ. Nếu được đặt ở vị trí này, lá cây sẽ có màu sắc tươi tắn, các vằn lá rõ nét và cây phát triển khỏe mạnh.