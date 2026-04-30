Người mệnh Thủy có trực giác nhạy bén, cảm xúc phong phú và khả năng giao tiếp tinh tế. Giống như nước chảy mềm mại nhưng có thể xuyên thủng đá cứng, họ vừa khéo léo trong các mối quan hệ vừa kiên định đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, sự nhạy cảm đôi khi khiến họ dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh.

Theo quy luật ngũ hành, Kim sinh Thủy (vì kim loại khi ngưng tụ có thể tạo thành nước) do đó các yếu tố thuộc hành Kim giúp nuôi dưỡng người mệnh Thủy.

Bên cạnh đó, các cây có màu đen, xanh dương - màu bản mệnh của Thủy cũng giúp tăng cường trực giác, sự tinh tế và thu hút tài lộc. Dưới đây là 4 loại cây phong thủy dành cho người mệnh Thủy.

Cây trầu bà cẩm thạch: Sang trọng, thịnh vượng và may mắn

Trầu bà cẩm thạch là loại cây thân leo thuộc họ Ráy, nổi bật với những chiếc lá có màu xanh pha lẫn các vệt trắng như vân đá cẩm thạch.

Trầu bà cẩm thạch với vân lá sang trọng, mang nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ mệnh Thủy. Ảnh: Baidu

Vẻ đẹp độc đáo và sang trọng của loài cây này khiến nó trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều gia đình và văn phòng.

Trong phong thủy, màu trắng trên lá cây thuộc hành Kim, tương sinh với mệnh Thủy, giúp mang đến sự hưng thịnh cho gia chủ.

Trầu bà cẩm thạch được tin là có tác dụng làm mát không gian nội thất, giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng. Đối với người mệnh Thủy, loài cây này mang đến một nguồn năng lượng tích cực, giúp gia chủ luôn phấn chấn làm việc, hiệu suất công việc tăng cao.

Cây có thể trồng trong đất hoặc thủy sinh, rất dễ chăm sóc. Trầu bà cẩm thạch phù hợp đặt trên bàn làm việc, kệ sách hoặc treo giỏ trang trí, tạo điểm nhấn xanh mát và sang trọng cho không gian.

Cây ngọc ngân: Vẻ đẹp tinh tế, thu hút tài lộc

Cây ngọc ngân còn được mệnh danh là “cây tình yêu” nhờ màu lá trắng pha xanh bắt mắt. Đây là loại cây được ưa chuộng trong giới chơi cây cảnh bởi vẻ ngoài thanh lịch và sang trọng.

Cây ngọc ngân, với sắc lá trắng pha xanh tinh tế, mang đến sự hài hòa và thịnh vượng. Ảnh: Baidu

Lá cây có hình bầu dục, phần lòng lá xanh thẫm được bao bọc bởi viền trắng hoặc các đốm trắng bạc tạo nên sự tương phản đẹp mắt.

Về ý nghĩa phong thủy, màu trắng trên lá cây chính là yếu tố tương sinh mạnh mẽ với người mệnh Thủy bởi Kim sinh Thủy.

Ngọc ngân được tin là mang lại sự hài hòa, thịnh vượng và vận may cho gia chủ mệnh Thủy. Loài cây này còn có tác dụng điều hòa không khí, mang lại cảm giác vui vẻ, sảng khoái tinh thần.

Cây ngọc ngân thích ánh sáng nhẹ, cần tưới nước 2-3 lần mỗi tuần. Cây có thể trồng trong chậu gốm hoặc thủy sinh, rất phù hợp để đặt trên bàn làm việc, kệ sách hoặc phòng khách.

Cây bạch mã hoàng tử: Quyền quý, thăng tiến và may mắn

Bạch mã hoàng tử là loại cây mang vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng bậc nhất trong các loại cây phong thủy.

Bạch mã hoàng tử với vẻ đẹp quý tộc giúp người mệnh Thủy thăng tiến và gặp nhiều may mắn trong công việc. Ảnh: Baidu

Cây có thân màu trắng ngà, lá to, tán rộng với gân trắng nổi bật trên nền xanh bóng, toát lên khí chất quý tộc và mạnh mẽ. Cái tên “bạch mã hoàng tử” cũng phần nào nói lên vẻ đẹp nam tính, uy nghi mà loài cây này đại diện.

Trong quan niệm phong thủy, màu trắng trên lá cây chính là yếu tố tương sinh với người mệnh Thủy.

Bạch mã hoàng tử được tin là mang lại sự thuận lợi trong công việc, giúp gia chủ thăng tiến và gặp nhiều may mắn. Đây cũng là món quà ý nghĩa dành tặng người mệnh Thủy trong các dịp khai trương, lên chức.

Cây ưa ẩm, phù hợp để ở những nơi thoáng mát với ánh sáng nhẹ nhàng, rất lý tưởng để đặt trên bàn làm việc hoặc trong phòng khách.

Cây ngân hậu: ‘Ngân khố’ thu nhỏ, giữ của cải

Cây ngân hậu hay còn gọi là ngân hậu bạc, là loài cây được ưa chuộng trong phong thủy, đặc biệt là đối với những người mệnh Thủy.

Cây ngân hậu được ví như ‘ngân khố’ thu nhỏ, giúp người mệnh Thủy giữ của cải và ổn định tài chính. Ảnh: Baidu

Cây có nguồn gốc từ các khu vực nhiệt đới ở châu Á, với những chiếc lá màu xanh điểm các đốm trắng bạc nổi bật, tạo nên vẻ đẹp tinh tế và sang trọng.

Về ý nghĩa phong thủy, ngân hậu được coi là loại cây tài lộc, tượng trưng cho “ngân khố” thu nhỏ trong nhà.

Đặt cây trong nhà giúp thu hút năng lượng tích cực, mang lại may mắn và thành công trong công việc. Đặc biệt, cây còn có tác dụng giữ của cải, giúp người mệnh Thủy quản lý tài chính ổn định hơn.

Cây dễ chăm sóc, có thể phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng khác nhau và không yêu cầu quá nhiều nước, rất phù hợp với những người bận rộn.

Để phát huy tối đa hiệu quả phong thủy, gia chủ nên đặt cây ở hướng Bắc - hướng của hành Thủy, hoặc hướng Tây, Tây Bắc - hướng của hành Kim (Kim sinh Thủy).

Chậu cây nên chọn màu đen, xanh dương (màu bản mệnh) hoặc màu trắng, bạc, ánh kim (màu tương sinh). Nên tránh chậu màu vàng, nâu đất hành Thổ (khắc Thủy). Một cây xanh khỏe mạnh, tươi tốt sẽ giúp người mệnh Thủy luôn linh hoạt, tinh tế và thu hút tài lộc.