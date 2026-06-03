Từ một bình luận trên mạng xã hội, chị Liêu Hồ (Đà Nẵng) biết đến cây mít chi chít quả ở phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Hình ảnh cây mít sai trĩu quả được chị Liêu Hồ chụp lại trong lần ghé thăm

Cách đây ít ngày, vì quá tò mò, chị Liêu Hồ đã tìm đến tận nơi và không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Cây mít nằm trong sân một gia đình cách nhà chị khoảng 10 phút đi xe máy. Cây có tán rộng, quả mọc dày đặc từ thân đến các cành lớn, nhỏ.

“Lúc mới đến, nhìn cây mít, tôi cứ ngỡ cây sung bởi chỉ sung mới mọc quả chi chít được như vậy. Trái mọc kín thân, nhìn rất thích mắt, tán mít rộng, tỏa mát rượi cả góc sân”, chị Liêu Hồ chia sẻ.

Loạt ảnh chụp cây mít chi chít quả được chị Liêu Hồ đăng tải trong một hội nhóm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Người dùng mạng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ về độ sai quả của cây mít đặc biệt này.

Quả mít mọc từ thân đến cành. Ảnh: Liêu Hồ

Chủ nhân của cây mít “siêu quả” này là anh Trần Thành (SN 1992, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Anh Thành chia sẻ với PV VietNamNet, cây mít do bố anh trồng cách đây 17 năm, thuộc giống mít tố nữ Indonesia. Nhiều năm qua, mùa mít nào cây cũng cho trái sai lúc lỉu. Quả mọc dày đặc từ thân đến các cành lớn nhỏ, gần như phủ kín cây.

“Mọi năm, cây mít ra 700-800 trái. Năm nay mất mùa, tôi đếm cả cây được khoảng 400 trái”, anh Thành chia sẻ.

Cây mít nhà anh Thành ra quả khá đồng đều. Múi mít dày, có vị ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng. Năm nào anh cũng đem mít đi biếu họ hàng, phần còn lại đem bán.

“Cây mít cho thu hoạch vào tháng 5 âm lịch hằng năm, gia đình ăn không hết nên thường đem bán. Năm ngoái, tôi bán được khoảng 10 triệu đồng tiền mít”, anh Thành chia sẻ.

Cây mít nhà anh Thành đã được 17 năm tuổi. Nguồn: NVCC

Anh Thành cho biết gia đình không chăm sóc cây mít quá cầu kỳ. Ngoài việc tưới nước và bồi thêm đất quanh gốc, cây gần như được để phát triển tự nhiên.

Không chỉ cho quả sai trĩu, cây mít còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với gia đình anh. Đây là cây do bố anh trồng trước khi qua đời vào năm 2017, trở thành kỷ vật gắn liền với nhiều ký ức của các thành viên trong nhà.

“Cây mít tỏa bóng mát cho cả một góc sân. Mùa hè, tôi thường mắc võng nghỉ ngơi dưới gốc cây. Mỗi khi gia đình có việc hay dịp tụ họp, mọi người cũng trải chiếu quây quần dưới tán mít.

Trước đây, nhiều người từng đến hỏi mua, thậm chí muốn bứng cả cây mang đi nhưng tôi đều từ chối”, anh Thành chia sẻ.