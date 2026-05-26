Những ngày qua, hình ảnh cây mít sai trĩu quả trong sân một ngôi nhà ở Đà Nẵng được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi hơn 100 trái lớn nhỏ mọc dày đặc dọc thân, cây mít này còn đặc biệt vì được gia chủ chừa khoảng trống để vươn xuyên qua tầng 2 của ngôi nhà.

Hình ảnh cây mít mọc xuyên tầng 2, sai trĩu quả trong sân một ngôi nhà ở Đà Nẵng đang “gây sốt” trên mạng xã hội

Theo tìm hiểu, cây mít đặc biệt này nằm trong khuôn viên nhà ông Đặng Quang Minh (71 tuổi, kỹ sư xây dựng nghỉ hưu), trên đường An Hòa 12, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Từ ngoài nhìn vào, cây mít cao hơn 10m, thân vươn thẳng qua khoảng trống ở tầng 2 rồi vượt lên mái nhà. Dọc thân cây, nhiều trái mọc san sát từ gần mặt đất đến các nhánh cao. Có cuống cùng lúc đậu 2 trái, trái nào cũng xanh đều, tròn đẹp.

Ông Đặng Quang Minh bên cây mít hơn 15 năm tuổi, mọc xuyên tầng 2 và cho hơn 100 trái trong sân nhà. Ảnh: Hà Nam

Theo ước tính của gia đình, cây mít hiện có hơn 100 trái lớn nhỏ. Vì số lượng trái quá nhiều, hình ảnh cây mít nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kèm nhiều bình luận hài hước. Nhiều người gọi đây là “cây mít sai trái nhất Đà Nẵng”, có người ví von cây “đẻ không kịp ăn”.

Ông Minh cho biết, cây mít đặc biệt này được trồng từ năm 2010, cùng thời điểm gia đình xây căn nhà hiện nay. Ban đầu, cây chỉ cao khoảng 4m, ngang tầng 1 và cho rất ít trái. Vài năm sau, cây bắt đầu phát triển mạnh, tán vươn rộng và số lượng trái tăng dần qua từng mùa.

Cây mít tán phủ rộng trong khuôn viên ngôi nhà. Ảnh: Hà Nam

Điểm đặc biệt là khi xây nhà, ông Minh đã chủ động chừa một khoảng trống ở sàn tầng 2 để thân cây có thể tiếp tục phát triển. Nhờ vậy, sau hơn chục năm, cây mít vươn xuyên qua tầng 2, vượt mái và trở thành điểm nhấn lạ mắt trong khuôn viên ngôi nhà.

Gia chủ cho hay, đây là giống mít lai với mít tố nữ. Khi chín, múi mít có mùi thơm, vị ngọt đậm, hạt lép. Tuy nhiên, giống mít này chủ yếu dùng để ăn chín, không phù hợp để làm mít non.

Những chùm mít lớn nhỏ mọc san sát quanh thân cây, tạo nên hình ảnh lạ mắt giữa phố Đà Nẵng. Ảnh: Hà Nam

Theo ông Minh, việc chăm sóc cây không quá cầu kỳ. Ông tận dụng xác mắm cá ủ làm phân bón. Cách chăm này giúp cây phát triển tốt, ít sâu bệnh và gần như mùa nào cũng có trái.

Dù vậy, việc cây ra quá nhiều trái cũng khiến gia đình phải thường xuyên cắt tỉa để giảm sức nặng cho thân, cành. Có thời điểm, mít đậu dày đến mức gia chủ phải cắt bớt nhưng vẫn “không xuể”.

Cây mít cao vượt mái nhà, nhiều trái mọc dày đặc từ sát gốc lên đến khu vực tầng hai. Ảnh: Hà Nam

Điều thú vị là dù cây mít nổi tiếng trên mạng xã hội, gia đình vẫn không bán trái. Mỗi khi mít chín, ông thường hái chia cho hàng xóm, bạn bè và người quen.

Ông cũng khá bất ngờ khi hình ảnh cây mít trong sân nhà được nhiều người biết đến. Ban đầu, gia đình không rõ ai chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Chỉ đến khi nhiều người tìm đến hỏi thăm, ông mới biết cây mít của mình đang được chú ý.