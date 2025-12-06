Cổng vào miếu Mít Nài với một bên là tấm bảng ghi dòng chữ "địa chỉ đỏ" đã phai màu.

Ảnh: Hà Nguyễn

Cây mít nổi tiếng

Ẩn dưới tán cây cổ thụ, miếu Mít Nài (xã Đông Thạnh, TPHCM) thu hút khách tham quan bởi khuôn viên xanh mát, yên tĩnh. Mỗi ngày, có nhiều người dân đến miếu hương khói, khấn cầu tài lộc, sức khỏe...

Nơi đây nổi tiếng bởi sở hữu “ông Mộc” hàng trăm năm tuổi. Người dân địa phương cho biết, “ông Mộc” chính là cây mít nài đại thụ mọc trong khuôn viên miếu.

Phần gốc (ảnh trái) và thân trên (ảnh phải) của "ông Mộc". Ảnh: Hà Nguyễn

Nhiều người địa phương cho rằng, vì đã sống hàng trăm năm, cây chứa đựng linh khí trời đất nên rất linh thiêng. Đến bây giờ, người dân vẫn truyền tai nhau những chuyện kể li kì liên quan đến cây cổ thụ này.

Ông Sơn (55 tuổi, người đến miếu Mít Nài làm công quả từ năm 1998) kể: "Năm đó, tôi đến miếu làm công quả và ở lại suốt 3 tháng.

Lúc ở miếu, tôi thường giăng võng nằm nghỉ dưới gốc cây mít nài. Mỗi khi như vậy, tôi lại thấy cặp rắn xuất hiện. Hai con rắn săn chuột xung quanh miếu rồi lại vào các hốc ở gốc cây cuộn mình.

Sau này, tôi vẫn thường xuyên đến miếu thắp hương, dâng hoa vào những dịp lễ. Dù vậy, tôi không còn thấy đôi rắn xuất hiện nữa.

Ông Sơn kể nhiều chuyện li kì xung quanh cây mít nài cổ thụ. Ảnh: Hà Nguyễn

Một chuyện li kì khác mà tôi từng chứng kiến là việc một nhánh rất lớn của cây mít nài bị gãy nhưng không rơi trúng mái miếu.

"Cây mít nài có nhiều nhánh tỏa rộng, trong đó có nhánh to chừng một người ôm, vươn ra che kín cả mái miếu. Một đêm dông gió, nhánh cây bất ngờ gãy. Điều kỳ lạ là nó không rơi xuống mái miếu mà ngoặt sang một bên. Nếu rơi đúng hướng, mái miếu nhỏ chắc chắn đã bị đè sập", ông Sơn kể.

Hiện nay, khi vào khuôn viên miếu, khách tham quan dễ dàng nhận thấy gốc cây to lớn, cành lá tỏa rộng. Bộ rễ cây đại thụ này cũng rất lớn, sần sùi những hình thù quái dị. Nhiều rễ cây trồi lên mặt đất, đâm xuyên qua tường, lan vào trong miếu nhỏ.

Xung quanh gốc cây có 3 am thờ nhỏ. Hai trong số 3 am thờ này có tượng hổ, voi. Bên trong am thờ còn lại có bài vị nền đỏ chữ vàng ghi dòng chữ: “Cung thỉnh ông Mộc tọa vị”.

Các am thờ nhỏ bên dưới gốc cây cổ thụ. Ảnh: Hà Nguyễn

Anh Nguyễn Thành Long (45 tuổi, quản lý miếu Mít Nài) cho biết, các am thờ này đều do khách thập phương xây dựng cách đây nhiều năm. Đó là những người đến miếu khấn cầu.

Sau này, họ cảm thấy điều mình mong mỏi, khấn cầu linh ứng nên đến miếu dâng hương trả lễ. Họ gặp, xin người quản lý miếu cho xây các am thờ dưới gốc cây mít nài cổ thụ để hương khói theo niềm tin tâm linh của mình.

“Nhiều năm trước, cây mít nài cổ thụ bị một loài cây khác kí sinh, phủ rễ bên ngoài, thít chặt nên đã chết. Hiện, thân cây mít nài chỉ còn phần lõi, bên ngoài gần như bị rễ loài cây kia bọc kín.

Phần cành lá sum sê, vươn cao, tỏa bóng mát là thân, cành của cây ký sinh chứ không phải cây mít nài”, anh Long nói.

Điểm đến hút khách

Miếu Mít Nài có diện tích khiêm tốn với chánh điện thờ Tam bảo. Ngoài ra, khuôn viên miếu còn có ban thờ Cửu huyền, Bác Hồ, chiến sĩ... Bên ngoài chánh điện có điện thờ Diêu Trì Địa Mẫu, Ngọc Hoàng…

Chánh điện (ảnh trái) và điện thờ Diêu Trì Địa Mẫu, Ngọc Hoàng… tại miếu Mít Nài. Ảnh: Hà Nguyễn

Trên tường chánh điện của miếu có bảng ghi thông tin: “Địa chỉ đỏ cây mít nài, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM (nay là xã Đông Thạnh, TPHCM). Đây là nơi hội họp của cán bộ hoạt động cách mạng thời kỳ chống Mỹ như đồng chí Nguyễn Văn Hát (Ba Hát) - Trưởng công an quận, Đỗ Văn Mức (Tư Mức), Lê Văn Ba (Ba Móm), Út Bé, Năm Dương, Bảy Vệ”.

Lý giải thông tin này, anh Long cho biết, thời kỳ chống Mỹ, khuôn viên miếu nằm trong khu vực rừng mít nài. Nơi đây là địa điểm hoạt động của nhiều cán bộ cách mạng. Miếu nhỏ được dựng lên cũng nhằm mục đích nuôi giấu các cán bộ này.

Anh Long chia sẻ: “Tôi được nghe kể, những năm chống Mỹ, ông bà tôi nuôi giấu cán bộ cách mạng nên thường xuyên ra vào khu vực rừng cây mít nài. Sợ bị địch nghi ngờ, phát hiện nên ông bà lập am nhỏ, thờ Cửu huyền để ngụy trang.

Miếu nhỏ thu hút người dân khắp nơi đến hương khói, ngồi dưới bóng mát "ông Mộc". Ảnh: Hà Nguyễn

Mỗi ngày, ông bà đến miếu thắp hương nhưng thực tế là để tiếp tế lương thực, thuốc men cho cán bộ cách mạng. Hồi đó, trong khuôn viên miếu có 3 hầm làm nơi trú ẩn, hoạt động cách mạng.

Hòa bình, các hầm này được lấp đi. Dù vậy, tôi vẫn nhớ rõ từng vị trí nắp hầm. Sau này, chính quyền thành phố đặt bảng địa chỉ đỏ trước cổng và trên tường của miếu”.

Sở hữu “ông Mộc” nổi tiếng linh thiêng, am nhỏ thờ Cửu huyền của gia đình anh Long thu hút nhiều người dân đến hương khói. Dần dần, người dân cùng gia đình anh chung tay xây dựng, biến am nhỏ thành miếu Mít Nài có diện mạo như hiện nay.

Mỗi tháng, miếu Mít Nài tổ chức cúng 5 lần vào các ngày mùng 6, 8, 15, 18, 28 âm lịch. Vào những ngày này, miếu cúng chay theo quan niệm không sát sinh. Nếu khách muốn cúng các món mặn phải đặt mâm cúng ở bên ngoài chánh điện.

Đặc biệt, ngày mùng 6 âm lịch hằng tháng, tại miếu tổ chức cúng lớn, có hát cải lương, múa bóng rỗi… thu hút đông đảo người dân trong ngoài thành phố đến tham quan, hương khói.

Ông Lê Công Danh, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Thạnh, TPHCM cho biết: "Miếu Mít Nài là địa chỉ đỏ của địa phương. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khu vực miếu Mít Nài là nơi nuôi giấu cách mạng".