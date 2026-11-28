Không rực rỡ như nhiều loài hoa khác, nguyệt quế chinh phục người trồng bằng vẻ đẹp thanh nhã, tán lá xanh quanh năm và đặc biệt là hương thơm dịu nhẹ từ những bông hoa nhỏ li ti.

Nguyệt quế là một trong những loài cây cảnh quen thuộc ở Việt Nam, gắn liền với hình ảnh hàng rào, sân vườn hay những chậu bonsai được tạo dáng công phu. Loài cây này vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc, lại vừa có những công dụng thiết thực trong đời sống.

Đôi nét về cây nguyệt quế

Nguyệt quế có tên khoa học là Murraya paniculata, thuộc họ Cam chanh (Rutaceae) và còn được gọi bằng nhiều cái tên dân dã khác như nguyệt quới, nguyệt quất, hay cửu lý hương.

Đây là loài cây thân gỗ nhỏ, thường xanh, có nguồn gốc từ các khu vực nhiệt đới châu Á và được trồng phổ biến ở nhiều tỉnh thành Việt Nam.

Một chậu nguyệt quế đặt trước hiên nhà vừa đẹp, vừa mang ý nghĩa may mắn và thành công.

Tùy theo giống và điều kiện trồng, cây có thể cao từ 2 đến 8m nếu trồng ngoài trời, nhưng khi trồng trong chậu và được cắt tỉa, cây thường chỉ cao khoảng 60cm đến 2m, rất phù hợp để đặt ở ban công, sân thượng hay bàn làm việc.

Lá cây có dạng lá kép lông chim, gồm nhiều lá chét hình bầu dục, màu xanh bóng. Khi vò nát, lá tỏa ra mùi thơm đặc trưng, dễ chịu.

Hoa nguyệt quế nhỏ, màu trắng hoặc hơi ngả vàng, mọc thành từng chùm từ 5 đến 10 bông ở nách lá, hương thơm dịu nhẹ.

Hoa thường nở rộ nhất vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân, đặc biệt là sau những đợt mưa lớn. Cây cũng có quả nhỏ, hình bầu dục, chuyển từ xanh sang cam đỏ khi chín.

Ý nghĩa phong thủy

Trong văn hóa phương Đông, cây nguyệt quế thường được gắn với những ý nghĩa tốt đẹp như may mắn, thành công và thịnh vượng.

Trong khi đó, hình ảnh vòng nguyệt quế tượng trưng cho chiến thắng và vinh quang có nguồn gốc từ truyền thống Hy Lạp cổ đại, gắn với cây Laurus nobilis. Đây là loài khác với cây nguyệt quế Murraya paniculata thường được trồng làm cảnh ở Việt Nam.

Tuy nhiên, cây nguyệt quế cũng được coi là tượng trưng cho may mắn, tài lộc và thành công trên con đường công danh, sự nghiệp.

Công dụng thiết thực trong đời sống

Không chỉ đẹp và mang ý nghĩa tốt lành, nguyệt quế còn là một loài cây có nhiều công dụng thực tế.

Trong ẩm thực, lá nguyệt quế khô dòngLaurus nobilis thường được dùng như một loại gia vị để tạo hương thơm đặc trưng cho các món hầm, súp và nước sốt.

Trong y học cổ truyền, lá nguyệt quế có vị cay, đắng, tính hơi ấm, được dùng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau nhức xương khớp và trị một số chứng viêm nhiễm nhẹ.

Cây nguyệt quế với tán lá xanh bóng và những chùm hoa trắng nhỏ li ti, tỏa hương thơm dịu nhẹ.

Với tán lá xanh quanh năm, cây nguyệt quế góp phần tạo mảng xanh, cải thiện cảnh quan và đem lại cảm giác dễ chịu cho không gian sống. Tuy nhiên, không nên xem cây cảnh là giải pháp thay thế thiết bị lọc không khí hoặc các biện pháp kiểm soát ô nhiễm.

Cách trồng và chăm sóc để hoa nở rộ

Nguyệt quế là loài cây khá dễ trồng, nhưng để cây ra hoa đều đặn và giữ được dáng đẹp, cần chú ý đến một vài yếu tố cơ bản.

Về đất trồng, nguyệt quế ưa loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Đất cát pha hoặc đất thịt nhẹ có độ pH từ 5 đến 7 là phù hợp nhất.

Khi trồng trong chậu, cần đảm bảo chậu có lỗ thoát nước ở đáy và lót một lớp sỏi mỏng để tránh ngập úng, vì nguyệt quế không chịu được úng.

Về ánh sáng và nhiệt độ, cây ưa khí hậu ấm, phát triển tốt ở nơi có ánh sáng và độ ẩm phù hợp. Nên đặt cây ở nơi có nắng sáng hoặc nắng tán xạ, tránh ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp vào buổi trưa hè.

Về tưới nước, nguyệt quế cần được tưới đều đặn nhưng với lượng vừa phải. Chỉ nên tưới khi lớp đất mặt đã khô và tránh để nước đọng lại trong chậu hoặc dưới khay lót. Vào mùa mưa, cần kiểm tra thường xuyên để đảm bảo cây không bị úng.

Về bón phân, để cây ra hoa nhiều và thơm, nên bón phân định kỳ khoảng 1 đến 2 tháng một lần. Vào giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa (thường là mùa xuân và đầu hè), có thể bổ sung thêm phân lân và kali để kích thích nụ hoa phát triển.

Về cắt tỉa, nguyệt quế có thể được tạo dáng thành bonsai hoặc hàng rào. Việc cắt tỉa định kỳ không chỉ giúp cây gọn gàng mà còn loại bỏ cành khô, cành sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây ra chồi mới và hoa nhiều hơn. Thời điểm lý tưởng để cắt tỉa là sau mỗi đợt hoa tàn.