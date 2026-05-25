Theo truyền thuyết, tại vườn ngự uyển Lâm Tỳ Ni, cây vô ưu được trồng rất nhiều. Trong lần cùng đoàn tùy tùng xa giá về quê ngoại để sinh con đầu lòng theo tập tục Ấn Độ cổ, hoàng hậu Maya đi ngang qua vườn Lâm Tỳ Ni. Tại đây, bà ra lệnh dừng lại để vào lâm viên nghỉ ngơi, đi dạo và ngoạn cảnh. Khi đi đến dưới cây vô ưu, bà thấy hoa nở rộ, ngào ngạt hương thơm, bèn đưa tay vin cành hoa và trở dạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa, người sáng lập ra Phật giáo sau này.

Trong kinh điển Phật giáo, có ba loài cây thiêng liên quan đến cuộc đời của đức Phật đó là: Cây vô ưu (Saraca indica) khi đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni; cây bồ đề (Ficus religiosa, Bodhi) khi đức Phật thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng; và cây sala khi đức Phật nhập Niết bàn tại Câu Thi Na.

Điểm sâu sắc ở đây là sự ra đời của Đức Phật không được đặt trong cung điện quyền lực, mà ở giữa thiên nhiên. Hình ảnh người mẹ vịn cành cây biểu tượng cho sự sống, sự sinh thành, phúc lành và sự hòa hợp giữa con người với vũ trụ.