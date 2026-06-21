Ẩn mình giữa vùng đồi núi trùng điệp của xóm Kẻ Mui (xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An), cây sanh nghìn năm tuổi từ lâu được xem là “báu vật” của địa phương. Cây cao khoảng 30m, tán lá xòe rộng hàng chục mét, quanh năm xanh tốt, tỏa bóng mát trên một vùng rộng lớn.

Cây sanh nghìn năm tuổi 'độc nhất vô nhị' ở Nghệ An.

Điểm đặc biệt làm nên giá trị độc đáo của cây nằm ở bộ rễ đồ sộ và hình dáng hiếm có. Từ thân và các cành lớn, hàng trăm rễ phụ buông xuống như những dòng thác, ôm trọn 3 khối đá lớn dưới gốc. Trong đó, 2 khối đá nằm song song phía dưới, cách nhau khoảng 30cm, nâng đỡ khối đá phía trên tạo thành một thế cân bằng tự nhiên đầy ấn tượng.

Rễ cây chằng chịt bao bọc lấy khối đá sau đó cắm sâu vào lòng đất.

Những chiếc rễ lớn, có chiếc to bằng cả vòng tay người ôm, bám chặt vào bề mặt đá xù xì rồi len lỏi qua các khe nứt để cắm sâu xuống lòng đất. Qua hàng trăm năm phát triển, bộ rễ và các khối đá hòa quyện thành một thể thống nhất, tạo nên hình dáng kỳ thú mà người dân địa phương ví như “mâm xôi con gà”.

Khối đá bên trên nằm trọn bên trong thân cây sanh.

Theo cách lý giải dân gian, phần gốc cây ôm lấy hai khối đá lớn giống mâm xôi, hệ thống rễ bao quanh tựa chân gà, còn thân cây vươn lên như đầu gà đang ngẩng cao.

Xung quanh thân có nhiều rễ cây mọc từ trên cao cắm thẳng xuống đất.

Bao quanh thân chính là hệ thống rễ phụ mọc từ các cành cao rồi cắm thẳng xuống đất, tạo thành những chiếc cột chống tự nhiên vững chắc. Nhờ đó, cây vẫn hiên ngang đứng vững trước nắng gió và những trận mưa bão khắc nghiệt của xứ Nghệ.

Tán cây xòe rộng, tỏa bóng mát trên một vùng rộng lớn.

Người dân xóm Kẻ Mui cho biết, từ khi sinh ra họ đã thấy cây hiện diện giữa núi rừng. Trải qua nhiều thế hệ, cây được xem như biểu tượng gắn kết cộng đồng nên người dân gọi là “cây đoàn kết”. Không ai tự ý chặt tỉa hay xâm phạm bất kỳ cành nhánh nào của cây.

Rễ cây len lỏi khắp các khe đá, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên hiếm thấy giữa núi rừng.

Năm 2009, một doanh nghiệp trên địa bàn đã đầu tư xây dựng miếu thờ và bờ bao bảo vệ khu vực xung quanh. Đến năm 2015, cây sanh chính thức được công nhận là cây di sản Việt Nam.