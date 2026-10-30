Giới thiệu về cây vạn tuế Cây vạn tuế là một loài cây cảnh thân gỗ lâu năm, có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á. Với dáng vẻ uy nghi, lá xanh tốt quanh năm và khả năng sống bền bỉ, vạn tuế từ lâu đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt để trang trí sân vườn, đặc biệt là khu vực trước sân nhà. Không chỉ mang lại vẻ đẹp cổ kính, sang trọng, cây vạn tuế còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa và phong thủy, được tin rằng sẽ mang lại may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ. Cây vạn tuế với dáng đứng uy nghi và tuổi thọ hàng trăm năm vẫn luôn là biểu tượng trường tồn, thịnh vượng được nhiều gia chủ săn đón.

Ý nghĩa phong thủy của cây vạn tuế Biểu tượng của sự trường thọ, vĩnh cửu: Đúng như tên gọi "vạn tuế" - sống lâu muôn tuổi, loài cây này là lời chúc sức khỏe và trường tồn ý nghĩa, đặc biệt phù hợp làm quà tặng cho người lớn tuổi. Quyền uy và sự bền vững: Dáng đứng hiên ngang, vững chãi cùng sức sống mãnh liệt của vạn tuế tượng trưng cho khí phách kiên cường, sự ổn định và thành công bền vững trong sự nghiệp. Cân bằng âm dương, trừ tà: Vạn tuế được xem là loại cây có khả năng cân bằng yếu tố âm dương trong không gian sống, giúp xua đuổi tà khí và những điều không may mắn. Điềm báo may mắn khi ra hoa: Vì phải mất hàng chục năm mới ra hoa, nếu vạn tuế nở hoa, dân gian quan niệm đây là điềm lành hiếm có, báo hiệu gia chủ sắp đón nhận tài lộc và may mắn lớn.

Cây vạn tuế hợp mệnh gì, tuổi nào? Theo các chuyên gia phong thủy, cây vạn tuế hợp nhất với người mệnh Mộc, vì bản thân cây mang năng lượng của hành Mộc, giúp gia chủ mệnh này phát triển và thịnh vượng hơn trong công việc lẫn các khía cạnh khác của cuộc sống. Bên cạnh đó, theo quy luật tương sinh Mộc sinh Hỏa, người mệnh Hỏa cũng rất phù hợp để trồng vạn tuế, giúp thu hút tài lộc và cải thiện các mối quan hệ trong gia đình, công việc. Nhìn chung, vạn tuế được xem là loại cây lành tính, không kén tuổi và mệnh, nên hầu hết các gia đình đều có thể trồng và hưởng lợi ích phong thủy từ loại cây này. Dù vậy, một số tài liệu phong thủy còn cho rằng cây đặc biệt hợp với tuổi Sửu, giúp gia chủ tuổi này thăng tiến trong sự nghiệp, công danh và có cuộc sống viên mãn hơn.