Sáng 2/10, lực lượng chức năng phối hợp cùng Trường tiểu học Tam Hiệp A (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) khẩn trương cắt tỉa, dọn dẹp hiện trường sau sự cố một cây xà cừ lớn bất ngờ bật gốc, ngã đổ trong sân trường.

Lực lượng chức năng đang cắt tỉa, dọn dẹp cây xà cừ bật gốc. Ảnh: Hoàng Anh

Trước đó, chiều tối 1/10, trong cơn mưa lớn kèm dông lốc mạnh, cây xà cừ hơn 20 năm tuổi bất ngờ bị bật gốc, ngã đổ xuống sân trường. Rất may, thời điểm xảy ra sự cố ngoài giờ học nên không có học sinh và giáo viên bị thương. Tuy nhiên, cây đổ đã làm hư hỏng một phần sân trường và khu vực đồ chơi thể thao.

Cây bật gốc làm hư hỏng dụng cụ thể thao. Ảnh: Hoàng Anh

Sáng nay, khi học sinh đến lớp, nhiều em hoảng hốt khi chứng kiến cây xanh có tán rộng nằm chắn ngang sân trường. Nhiều phụ huynh khác cũng tỏ ra lo lắng, cho rằng những cây xanh lớn trong khuôn viên trường học cần được kiểm tra, cắt tỉa thường xuyên để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Một phụ huynh chia sẻ: “Sáng nay khi đưa con đến lớp, tôi thấy cây xanh bật gốc, rễ trồi cả mảng đất. Nhìn cảnh tượng thật sự nguy hiểm, nếu sự cố xảy ra vào giờ ra chơi thì hậu quả sẽ rất khó lường”.

Cây bật gốc trồi lên cả rễ cây. Ảnh: Hoàng Anh

Đại diện UBND phường Tam Hiệp cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã cử lực lượng xuống kiểm tra hiện trường và yêu cầu nhà trường lập báo cáo cụ thể về sự việc. Đồng thời, chính quyền sẽ phối hợp với nhà trường tiến hành cắt tỉa, hạ độ cao các cây xanh còn lại trong sân để đảm bảo an toàn cho học sinh.