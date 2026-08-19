Video Xuân Son hoàn tất cú đúp vào lưới Malaysia
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Ghi bàn:
Việt Nam: Xuân Son (63', 89')
Đội hình ra sân
Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu (Quang Kiệt 79'), Nguyễn Hoàng Đức (Thành Long 70'), Nguyễn Quang Hải, Phan Tuấn Tài (Văn Vĩ 70'); Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên (Tài Lộc 59'), Nguyễn Hai Long (Xuân Son 59').
Malaysia: Azri Ghani (1), Muhammad Alif bin Ahmad (4), Ahmad Aysar Hadi bin Mohd Shapri (6), Muhammad Ubaidullah Shamsul Fazili (3), Muhammad Faris Danish bin Mohd Asrul (25), Ziad El Basheer bin Norhisham (26), Daryl Sham George (22), Ezequiel Aguero (8), Mohamadou Sumareh (13), Paulo Josue Stuurmer dos Reis (17), Pavithran Gunalan (21)
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho ĐT Việt Nam trước Malaysia. Thầy trò HLV Kim Sang Sik tiến vào chung kết với tổng tỷ số 4-0, gặp Thái Lan.
90'+1
Hiệp hai có 4 phút bù giờ, thủ môn Lê Giang vừa có pha cản phá, từ chối bàn danh dự cho Malaysia.
89'
Xuân Son lập cú đúp
Đón đường chuyền bổng của đồng đội, Xuân Son tì đè rồi dùng tốc độ vượt qua cầu thủ Malaysia. Cú dứt điểm góc hẹp của tiền đạo Thép Xanh Nam Định đã đánh bại thủ môn Azri Ghani, nâng tỷ số lên 2-0.
86'
Xuân Son nhận đường chọc khe của Tài Lộc, thủ môn Ghani lao ra thu hẹp góc sút nhưng tiền đạo của ĐT Việt Nam vẫn có thể kết thúc đưa bóng đi vọt xa ngang.
85'
Đến lượt Trương Tiến Anh bị đau ở bàn chân phải sau pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ Malaysia. May cho ĐT Việt Nam khi cầu thủ chạy cánh phải này vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
79'
Văn Hậu bị đau, anh được rút ra để nhường chỗ cho Đinh Quang Kiệt, cao 1,95m.
78'
Đội chủ sân Mỹ Đình tiếp tục khuấy đảo hàng thủ Malaysia, Văn Vĩ xâm nhập vòng cấm nhưng anh chơi đồng đội khi chuyền bóng nhưng Đình Bắc bị theo kèm sát nên không thể dứt điểm.
70'
HLV Kim Sang Sik rút Phan Tuấn Tài bị đau và Hoàng Đức ra nghỉ để nhường chỗ cho Văn Vĩ và Thành Long.
66'
Xuân Son phải nhận thẻ vàng đáng tiếc sau pha trả đũa với cầu thủ Malaysia. Đội khách nỗ lực vùng lên để tìm kiếm cơ hội nhưng quá khó.
63'
Xuân Son mở tỷ số cho ĐT Việt Nam
Xuất phát từ pha phối hợp bên cánh trái, Hoàng Đức tạt chìm để Tài Lộc dứt điểm hụt bóng trước sự theo kèm sát. Cơ hội ngon ăn trao cho Tiến Anh, cú dứt điểm bị ngăn chặn, tuy nhiên Xuân Son lập tức tiếp ứng đá bồi tung lưới Malaysia.
59'
HLV Kim Sang Sik rút Hai Long và Hoàng Hên ra nghỉ để nhường chỗ cho Xuân Son và Tài Lộc.
53'
Các học trò của HLV Tang Chang Hoe nỗ lực đẩy cao đội hình, gây sức ép để tìm kiếm cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Patrik Lê Giang. Malaysia vừa có hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng đều bị Lê Giang cản phá.
47'
Ngay sau khi Tuấn Tài căng ngang để Đình Bắc dứt chạm chân đối thủ đi chệch cột dọc, Tiến Anh đá phạt góc để Văn Hậu đánh đầu nhưng thủ môn Azri Ghani cản phá xuất sắc.
Hết hiệp 1
Hiệp đấu thứ nhất khép lại sau 3 phút bù giờ. Hai đội ra nghỉ giải lao mà không có bàn thắng nào.
44'
Hai Long đẩy bóng cho Hoàng Hên băng lên, nhưng pha dứt điểm lại đưa bóng đi ra ngoài khung thành đội khách.
40'
Đến lượt Quang Hải dứt điểm với cú sút từ ngoài vòng cấm, từ đường chuyền của Hoàng Đức, nhưng vẫn không thắng được thủ môn Azri Ghani.
35'
Đến lượt Đoàn Văn Hậu dâng cao rồi dứt điểm ở góc hẹp buộc thủ môn đối phương phải đấm bóng chịu phạt góc. Tình huống cố định sau đó Tiến Anh đá góc khiến khung thành đối thủ chao đảo.
28'
Thêm một cơ hội dành cho ĐT Việt Nam, Hai Long bứt tốc bỏ lại sau lưng hậu vệ Malaysia. Tiền vệ của Hà Nội FC nỗ lực chuyền bóng cho Đình Bắc, bị ngăn lại. Dù bị ngã nhưng Hai Long vùng dậy tiếp tục trao cơ hội cho Đình Bắc, tiếc rằng tiền đạo mang áo số 9 lại xử lý không tốt để đối thủ hóa giải.
24'
Đình Bắc suýt ghi siêu phẩm
Nhận đường chuyền của Hai Long, Đình Bắc khéo léo loại bỏ cầu thủ Malaysia rồi thực hiện pha cứa lòng điệu nghệ bằng chân trái. Tiếc rằng thủ môn Azri Ghani đã đẩy bóng chịu phạt góc, ngăn siêu phẩm cho tiền đạo của CAHN.
17'
Sau khi Đình Bắc sút xa bị ngăn chặn trước vòng cấm, Hoàng Hên dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi cao so với xà ngang khung thành Malaysia.
10'
Từ quả phạt góc của Tiến Anh, Văn Hậu bật cao đánh đầu đưa bóng đúng vào vị trí mà thủ môn Azri Ghani đã chọn sẵn.
7'
ĐT Việt Nam đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu, bởi vậy mà Malaysia gặp khó khăn trong việc nhập cuộc.
1'
Ngay trong pha lên bóng đầu tiên, Tiến Anh chồng biên cho Đình Bắc băng lên bên cánh phải trước khi căng ngang để Phan Tuấn Tài dứt điểm về góc xa. Tiếc rằng trái bóng đi chệch cột dọc khung thành Malaysia chỉ gang tấc.
20h01
Trọng tài chính người Nhật Bản Ohashi Yusuke nổi hồi còi cho trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia được bắt đầu.
19h58
Được sự đồng ý của BTC ASEAN Cup 2026, BTC trận đấu Việt Nam vs Malaysia dành một phút mặc niệm cựu HLV Phan Thanh Hùng qua đời hôm 11/8.
19h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Trọng tài người Nhật Bản Ohashi Yusuke sẽ điều khiển trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia. Hỗ trợ cho trọng tài chính Ohashi Yusuke là 2 trợ lý đồng hương Takeshi Asada và Michiyama Satoshi. Trọng tài thứ 4 ở trận đấu này là ông Naufal Adya Fairuski, đến từ Indonesia.
19h35
19h20
19h15
18h55
18h45
18h35
Video CĐV Việt Nam nhuộm đỏ quảng trường sân Mỹ Đình trước trận đấu (thực hiện: Xuân Quý)
18h25
Hôm nay, ngày 19/8, đúng ngày sinh nhật của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Chắc chắn chân sút trẻ của ĐT Việt Nam quyết tâm ghi bàn vào lưới của ĐT Malaysia để làm quà tặng cho chính mình và người hâm mộ bóng đá nước nhà.
18h10
18h00
Thông tin lực lượng
Việt Nam: Lực lượng mạnh nhất.
Malaysia: Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Aliff Haiqal, Fazrul Amir và Wan Kuzain không thể góp mặt; Rodney Celvin dính chấn thương ở lượt đi.
17h55
Phong độ & lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia
Phong độ Việt Nam: 5 trận gần nhất thắng 4, hòa 1, thua 0.
Phong độ Malaysia: 5 trận gần nhất thắng 3, hòa 0, thua 2.
Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia: Việt Nam toàn thắng Malaysia 5 trận.
17h50
Tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia với lợi thế rất lớn sau chiến thắng 2-0 trên sân khách. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần duy trì sự tập trung để giành quyền vào chung kết.
Trận đấu tại Mỹ Đình còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam từng gặp nhiều khó khăn trước Malaysia trong quá khứ. Tuy nhiên, chiến thắng ở lượt đi đã giúp đội bóng áo đỏ giải tỏa áp lực và tạo sự tự tin lớn.
Malaysia buộc phải tấn công để tìm bàn gỡ, nhưng đây cũng là cơ hội để Việt Nam khai thác khoảng trống bằng những pha phản công tốc độ. Với hàng thủ chắc chắn cùng lợi thế hai bàn, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ hoàn tất nhiệm vụ, giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.