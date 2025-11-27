Hệ thống bán lẻ CellphoneS khởi động chương trình khuyến mãi lớn trong năm Black Friday. CellphoneS mang đến loạt ưu đãi “Sale rực trời” đa dạng hàng trăm sản phẩm công nghệ chính hãng với mức giá ưu đãi, cùng nhiều hình thức thanh toán dễ dàng. Đây là cơ hội để người dùng nâng cấp thiết bị, săn deal hời tiết kiệm chi phí:

4 ngày “Sale rực trời” từ 28/11 - 1/12, loạt sản phẩm từ điện thoại, máy tính bảng, laptop, PC, nhà thông minh cho đến phụ kiện âm thanh, cáp sạc, ốp lưng giảm tận 50%++

Flash Sale giá sốc vào 2 khung giờ gồm 9h:00 - 11:00 và 15:00 - 17:00 mỗi ngày, giá tốt nhất thị trường và rẻ nhất trong năm.

Chơi minigame trên App nhận voucher đến 200.000 đồng, cơ hội trúng iPhone 17 và nhiều quà tặng giá trị khác.

Billboard 3D thu hút người qua đường về chương trình Black FireDay CellphoneS

Duy nhất ngày 28/11, khách hàng mua sắm tại các cửa hàng ngẫu nhiên khu vực tỉnh sẽ được tham gia vòng quay may mắn, trúng thưởng 100% cho mọi đơn hàng từ 5 triệu đồng.

Ngoài các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, dịp Black FireDay hệ thống áp dụng hình thức trả góp “3-Không” linh hoạt: Trả trước 0 đồng, Không lãi suất, Không phụ phí khi đăng ký trả góp kỳ hạn 12 tháng; đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng gần 30 ngân hàng. Cùng nhiều ưu đãi khi thanh toán qua thẻ ngân hàng đến 2 triệu, trợ giá lên đến 3 triệu khi thu máy cũ lên đời.

Khách hàng mua sắm dịp Black FireDay tại CellphoneS

Theo tổng hợp từ các nguồn thị trường và phân tích của Innovative Hub, hành vi tiêu dùng năm 2025 ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét: người mua không chỉ săn khuyến mãi giá, mà còn quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, trải nghiệm và tính bền vững của sản phẩm. Bắt nhịp với xu hướng này, CellphoneS tập trung mang đến danh mục sản phẩm chất lượng cao, chính hãng cùng trải nghiệm mua sắm liền mạch giữa online và hệ thống cửa hàng toàn quốc.

Mùa Black Friday 2025 được dự báo chứng kiến sức mua tăng mạnh ở nhóm hàng cá nhân như điện thoại, laptop, thiết bị âm thanh, đồng hồ cho đến đồ gia dụng, điện máy thông minh. Người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm công nghệ và tiện ích đời sống với ưu đãi sâu, phục vụ nhu cầu nâng cấp thiết bị cuối năm - đúng với thế mạnh sản phẩm mà CellphoneS đang dẫn đầu thị trường.

Khách hàng mua sắm dịp Black FireDay tại CellphoneS

Đại diện CellphoneS cho biết, đặt mục tiêu doanh thu Black Fire-Day 2025 tăng trưởng thêm gần 50% so với năm ngoái, nhờ sức mua mạnh ở nhóm hàng công nghệ và chiến lược ưu đãi sâu trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, việc mở rộng kênh bán online - offline đồng bộ cùng loạt hoạt động kích cầu sớm dự kiến giúp CellphoneS đạt mức tăng trưởng doanh số và lượng khách hàng cao nhất trong năm.

Các sản phẩm và chương trình khuyến mãi tại hệ thống được chọn lọc kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu thực tế và số lượng hàng hoá. Năm nay, hệ thống tiếp tục mang đến loạt deal công nghệ, thiết bị gia dụng, phụ kiện và sản phẩm chăm sóc cá nhân chất lượng cao với mức giá cạnh tranh.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng trong dịp sale lớn nhất năm Black FireDay, CellphoneS hiện có gần 150 cửa hàng trên toàn quốc. Khách hàng có thể mua sắm với chính sách bảo hành chính hãng và hậu mãi hấp dẫn. Đây là cơ hội để khách hàng nâng cấp thiết bị, sở hữu sản phẩm yêu thích và tận hưởng trải nghiệm mua sắm Black Friday trọn vẹn cùng CellphoneS.

Liên hệ ngay tổng đài tư vấn miễn phí 18002097 hoặc đến trực tiếp các cửa hàng của CellphoneS để không bỏ lỡ những ưu đãi đặc biệt này.

Một số sản phẩm đang có giá giảm đáng chú ý: MacBook Air M4 giảm còn hơn 24 triệu. Laptop Dell 15 DC15250 chỉ còn 13.49 triệu. Galaxy Z Fold6 5G giảm còn 28.99 triệu. OPPO Find X8 giá chỉ 16.99 triệu. Redmi Pad 2 ưu đãi từ 4.49 triệu. Tai nghe thể thao Baseus Eli Fit Open‑Ear giá sốc chỉ hơn 1 triệu. Máy duỗi và sấy tóc Dyson Air Strait HT01 giảm hơn 1 triệu. Nồi điện đa năng dung tích 2L Gaabor chỉ từ 275 nghìn. Máy lọc không khí Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact chỉ hơn 1 triệu. Và nhiều sản phẩm công nghệ khác …

Ngọc Minh