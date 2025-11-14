Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là sự e ngại về chất lượng sản phẩm.

Tối 14/11, Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025. Đây không chỉ là ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, mà còn lan tỏa thông điệp về tiêu dùng thông minh, trách nhiệm và bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là sự e ngại về chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng là một thực trạng nổi cộm của cả thương mại điện tử cũng như thương mại truyền thống.

Chính vì vậy, việc tổ chức sự kiện Tuần lễ thương mại điện tử và Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2025 với chủ đề “An toàn - An Tâm - An vui” năm nay thể hiện sự quyết tâm của Bộ Công Thương trong việc đồng hành cùng các nền tảng số thương mại điện tử, các nhà bán hàng và người tiêu dùng để xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch và giàu trải nghiệm tích cực, phát huy vai trò của cơ quan quản lý và nâng cao trách nhiệm của nền tảng số/sàn TMĐT, các nhà bán hàng trong việc xây dựng niềm tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với chủ đề xuyên suốt “An toàn - An tâm - An vui” của Online Friday 2025, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kết nối toàn diện trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay là chuỗi Mega Livestream “An toàn – An tâm – An vui”. Lần đầu tiên Ban Tổ chức trực tiếp thực hiện một phiên Mega Live quy mô lớn, với hình thức trình diễn trực quan, sinh động, hướng dẫn chi tiết cho người tiêu dùng về cách phân biệt hàng thật – hàng giả, kỹ năng mua sắm thông minh và an toàn trên môi trường số.

Hoạt động này kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường niềm tin và bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử.

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm Việt: Chương trình sẽ tổ chức không gian triển lãm giải pháp số, kết nối doanh nghiệp với các nền tảng TMĐT, MCN, KOLs và đối tác công nghệ.

Các hoạt động giao lưu – chia sẻ – kết nối giữa nhà bán hàng – MCN – TSP – KOLs sở hữu lượng người theo dõi lớn sẽ góp phần lan tỏa sản phẩm và thương hiệu Việt.

Đây cũng là hành trình đưa hàng Việt vươn xa – từ đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP đến sản phẩm công nghệ cao, tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc.

Bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Thương mại điện tử Deli Việt Nam chia sẻ, Online Friday là sự kiện quan trọng để các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mang đến cho người mua sắm những trải nghiệm mua sắm trực tuyến vui vẻ, an tâm và nhiều ưu đãi thiết thực.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm sản phẩm sáng tạo, minigame, quà tặng và ưu đãi online – offline trong các mùa Online Friday trước cũng như năm nay, văn phòng phẩm Deli mong muốn lan tỏa tinh thần “an tâm vui sắm”, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời cùng các cơ quan quản lý và đối tác thương mại điện tử xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến văn minh, minh bạch và nhiều cảm hứng.

Online Friday là sự kiện quan trọng để các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng.

Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh, TikTok Shop quyết tâm xây dựng và duy trì một môi trường mua sắm cởi mở, đáng tin cậy, nơi người tiêu dùng không chỉ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm nhiều niềm vui mà còn an tâm trong từng quyết định.

Ông Thanh khẳng định, mục tiêu ‘An tâm vui sắm’ trên môi trường số không thể chỉ được xây dựng từ một phía. Vì vậy, TikTok Shop kêu gọi sự chung tay của cộng đồng người có tầm ảnh hưởng, các nhà sáng tạo nội dung và nhà bán hàng cùng thực hiện và chia sẻ các video ngắn gắn hashtag #AnTamVuiSam #TuHaoHangViet và #OnlineFriday, nhằm giúp người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa chất lượng cao, nâng cao nhận thức về quyền lợi khi mua sắm trực tuyến, đồng thời khuyến khích nhà bán hàng và nhà sáng tạo tuân thủ tiêu chuẩn minh bạch, trách nhiệm.

Ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc đối ngoại Sàn thương mại điện tử Shopee, cho biết trong khuôn khổ Online Friday 2025, nền tảng đã đẩy mạnh nhiều chương trình nâng cao trải nghiệm người dùng, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân, cùng tính năng livestream tương tác giúp người mua có thể giao tiếp trực tiếp với người bán, tìm hiểu chi tiết sản phẩm trước khi quyết định mua.

Song song với việc tối ưu trải nghiệm, Shopee chú trọng kiểm soát chất lượng hàng hóa và thông tin khuyến mại. Nền tảng tăng cường hệ thống nhận diện sản phẩm vi phạm và giả mạo dựa trên công nghệ học máy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thương hiệu chính hãng và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các gian hàng vi phạm, bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.

Ở góc độ doanh nghiệp hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, bà Ngô Ngọc Anh, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Sao Thái Dương nhận định, Online Friday là kênh quan trọng giúp củng cố niềm tin số đối với người mua hàng trong bối cảnh TMĐT phát triển nhanh nhưng đi kèm rủi ro về hàng giả, hàng nhái và lợi dụng thương hiệu.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, nền tảng số và doanh nghiệp, Online Friday 2025 giới thiệu và quảng bá các đặc sản vùng miền, sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước.

Điều này không chỉ nâng tầm giá trị hàng Việt, mà còn thúc đẩy sản phẩm Việt tự tin sánh vai với các thương hiệu quốc tế, đồng thời tạo ra trải nghiệm mua sắm đa dạng, thuận tiện và tin cậy cho cộng đồng.