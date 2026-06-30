Trong chương trình Back to school “Tùng Tùng Deal Khủng’, từ ngày 1/6 cho đến hết ngày 31/10, khách hàng học sinh - sinh viên thành viên S-Student và giáo viên S-Teacher được giảm thêm đến 10% khi mua sắm thiết bị công nghệ trên giá khuyến mãi, đồng thời được trợ giá lên đến 5 triệu khi bán máy cũ lên đời máy mới.

Các khách hàng nói trên khi mua laptop tại các cửa hàng sẽ được tặng kèm balo CellphoneS chất lượng; với giá trị đơn hàng nhất định, còn nhận thêm quà tặng đặc quyền CellphoneS như: quạt cầm tay, bàn chải điện, túi đựng phụ kiện.

Đặc biệt từ ngày 1/7 đến 31/7, khách hàng học sinh thành viên S-Student có thể tham gia chương trình đổi điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026 để nhận voucher mua sắm giảm giá lên đến 3 triệu đồng.

Kết hợp cùng các nhãn hàng lớn như Apple, Samsung, Asus, Dell, Lenovo, OPPO, Xiaomi, MSI, Sony… cùng nhiều thương hiệu công nghệ hàng đầu, hệ thống CellphoneS không chỉ khuấy động mùa tựu trường mà còn mang đến cho các bạn học sinh - sinh viên, giáo viên những ưu đãi đặc quyền giá tốt.

Các laptop AI, thiết bị máy tính bảng và điện thoại hiện nay đem đến nhiều ứng dụng như tóm tắt nội dung bài học, tạo dựng chỉnh sửa ảnh tăng khả năng sáng tạo hay hỗ trợ làm các bài thuyết trình nhanh, đẹp mắt… CellphoneS mong muốn cùng các nhãn hàng đồng hành các bạn học sinh - sinh viên và thầy cô, giúp việc học tập - giảng dạy thêm nhiều điều mới mẻ, sáng tạo và hiệu quả hơn bằng những thiết bị AI mới nhất.

Trong tháng 8 sắp tới, chuỗi hoạt động S-Camp tại 22 trường đại học sẽ tiếp tục được tổ chức. Ngoài hàng chục nghìn phần quà hấp dẫn dành cho sinh viên, kết hợp cùng gian hàng trải nghiệm sản phẩm công nghệ, CellphoneS còn tổ chức các buổi workshop về AI và những ứng dụng của AI đối với đời sống, học tập và tương lai với sự tham gia của nhiều KOL.

Tại chuỗi sự kiện S-camp 2026, Điện Thoại Vui miễn phí kiểm tra lỗi, vệ sinh điện thoại, máy tính cũng như tặng nhiều ưu đãi bảo hành, sửa chữa điện thoại - máy tính cho học sinh - sinh viên, thầy cô. Các bạn học sinh, sinh viên cũng được miễn phí cài đặt lại, cập nhật phần mềm tại các trung tâm bảo hành uỷ quyền CareS của CellphoneS.

Khách hàng thành viên S-Student quan tâm chuỗi chương trình “Tùng Tùng Deal Khủng” có thể tham khảo chi tiết chương trình tại website, liên hệ hotline miễn phí 18002097 để được tư vấn hoặc tới trực tiếp hơn 180 cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc.

(Nguồn: CellphoneS)