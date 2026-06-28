Theo đó, các ngành này thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ.

Các mức học bổng được chia theo bậc học và nhóm ngành. Ở bậc đại học, mức hỗ trợ dao động từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng; ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức hỗ trợ cao hơn, tối đa lên tới 8,4 triệu đồng/tháng.

Chính sách này áp dụng cho người học trúng tuyển từ năm 2025 với mức hỗ trợ cụ thể như sau (triệu đồng/tháng):

Ngành, chương trình Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Vi mạch bán dẫn, khoa học cơ bản 4,5 6,3 8,4 Kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược 3,7 5,5 7,4 Chương trình tài năng 5,5 7,4 8,4

Danh mục các ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ như sau:

Bộ GD-ĐT cho hay, về nguyên tắc áp dụng, các chương trình đào tạo có thể có tên khác tên ngành nhưng được xếp vào một mã ngành đào tạo của một nhóm ngành.

Trường hợp ngành đào tạo được sửa đổi tên gọi, mã ngành hoặc được thay thế trong danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học thì việc áp dụng chính sách học bổng được thực hiện đối với ngành đào tạo thay thế có nội dung chuyên môn tương đương.