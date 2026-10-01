Ngày 1/10/2026 tại Đặc khu Vân Đồn, Tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế Centara tổ chức khai trương Centara Hotel & Residences Vân Đồn với hệ thống phòng lưu trú cùng chuỗi dịch vụ, tiện ích đồng bộ, bổ sung điểm nghỉ dưỡng 5 sao bên vịnh Bái Tử Long.

Ông Lê Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Everland (đại diện chủ đầu tư) và ông Maurizio Susan - Giám đốc điều hành cắt băng khai trương khách sạn Centara Hotel & Residences Vân Đồn (Ảnh: Everland Group).

Khai mở hành trình nghỉ dưỡng đa trải nghiệm

Centara Hotel & Residences Vân Đồn thuộc Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đầu tư phát triển, được quản lý và vận hành bởi Centara Hotels & Resorts (Thái Lan).

Khách sạn sở hữu hệ thống lưu trú hiện đại với 12 loại phòng, phù hợp với nhiều nhóm khách. Phần lớn phòng có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long, cùng đầy đủ tiện nghi, mang đến không gian nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên.

Cùng thời điểm khai trương, các tiện ích như nhà hàng, bể bơi vô cực, bể bơi trong nhà, Kid Club, Gym & Fitness, SPA Cenvaree, ballroom và phòng hội nghị cũng được đưa vào vận hành, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách gia đình, khách đoàn và khách M.I.C.E.

Sở hữu hai mặt tiền hướng vịnh Bái Tử Long, liền kề Bến cảng quốc tế Ao Tiên và kết nối thuận tiện với sân bay Vân Đồn, tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, khách sạn là điểm lưu trú thuận tiện để du khách khám phá các đảo, bãi tắm nổi tiếng như Bản Sen, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu.

Tại đây, du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn với trải nghiệm ngắm bình minh trên vịnh, thư giãn trong không gian lưu trú tiện nghi, sử dụng các dịch vụ nội khu hoặc khám phá văn hóa bản địa.

Vịnh Bái Tử Long như bức tranh thủy mặc trong tầm mắt du khách ngay từ cửa phòng nghỉ. Ảnh – Everland Group

Hệ thống nhà hàng Á – Âu sang trọng kết hợp hải sản tươi ngon từ vùng biển Vân Đồn cùng tinh hoa ẩm thực quốc tế, dưới bàn tay của đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, mang đến những trải nghiệm vị giác mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn nét tinh túy của sản vật địa phương.

Bể bơi vô cực mở ra tầm nhìn khoáng đạt ra vịnh Bái Tử Long, nơi trời, biển và thiên nhiên giao hòa. Phòng Gym & Fitness rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, trang bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu rèn luyện và thư giãn của du khách.

“Việc khai trương Centara Hotel & Residences Vân Đồn là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng giữa Centara, Chủ đầu tư và đội ngũ nhân viên. Chúng tôi mong muốn mang đến sản phẩm lưu trú đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của Centara, đồng thời mang đậm bản sắc địa phương. Với vị trí bên vịnh Bái Tử Long, khách sạn hướng tới những trải nghiệm nghỉ dưỡng gắn kết gia đình và khám phá điểm đến”, ông Maurizio Susan – Giám đốc điều hành Centara Hotel & Residences Vân Đồn chia sẻ.

Hoàn thiện diện mạo đô thị biển Vân Đồn trong giai đoạn phát triển mới

Trong bối cảnh Vân Đồn bước vào một giai đoạn phát triển mới về thể chế và định hướng không gian đô thị, việc Centara Hotel & Residences Vân Đồn đi vào hoạt động không chỉ mở ra một điểm nghỉ dưỡng mới bên vịnh Bái Tử Long, mà còn đem đến diện mạo và sức sống mới cho du lịch Vân Đồn, thúc đẩy thị trường BĐS nghỉ dưỡng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Khách sạn Centara Hotel & Residences Vân Đồn đi vào hoạt động bổ sung thêm nguồn cung lưu trú và dịch vụ chất lượng cao cho du lịch Vân Đồn. Ảnh – Everland Group.

Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, có hiệu lực từ 1/10/2026, sẽ tạo khung thể chế mới với mức độ phân cấp, phân quyền mạnh hơn, mở rộng không gian chính sách và tạo điều kiện để các khu kinh tế đặc biệt chủ động huy động nguồn lực phát triển. Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV cũng xác định Vân Đồn là một trong ba khu kinh tế đặc biệt định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, dịch vụ cao cấp tầm khu vực và quốc tế, cùng với Vân Phong và Phú Quốc.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vân Đồn đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, tăng 40,2% so với cùng kỳ 2025. Khách lưu trú đạt hơn 272.000 lượt, tăng 64,5%, trong khi doanh thu du lịch ước đạt 2.719 tỷ đồng, tăng 86%. Mức tăng cao của khách lưu trú và doanh thu cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm và sử dụng dịch vụ tại điểm đến đang ngày càng mở rộng.

“Centara Hotel & Residences Vân Đồn đi vào vận hành là dấu mốc quan trọng của Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Giá trị dự án không chỉ nằm ở quy mô đầu tư, mà còn ở việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và đóng góp cho du lịch địa phương. Sự phối hợp với Centara giúp chúng tôi từng bước hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng, hội nghị và khám phá biển đảo, kết nối lưu trú với trung tâm hội nghị, du thuyền, ẩm thực và các hành trình trải nghiệm điểm đến”, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland cho biết.

(Nguồn: Centara Hotels & Resorts)