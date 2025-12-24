Từ người ngoại đạo đến tiên phong mở lối

Các thương hiệu kim cương cao cấp trên thế giới đều có bề dày lịch sử lâu đời. Với ngành này, việc xây dựng uy tín, nguồn cung và mạng lưới quan hệ là một hành trình kéo dài hàng chục năm. Do đó, rào cản gia nhập ngành này rất khắc nghiệt với bất kỳ ai.

Ông Nguyễn Công Minh bước vào thế giới kim cương xuất phát từ một câu hỏi với tư cách một người tiêu dùng: “Vì sao kim cương - biểu tượng cho tình yêu, hôn nhân và những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời - lại trở thành “xa xỉ phẩm” ngoài tầm với của phần đông người Việt?”.

Ông Nguyễn Công Minh là người đặt nền móng đưa kim cương nuôi cấy tiếp cận người Việt

Ông từng chứng kiến nhiều người đứng trước tủ kính bán kim cương lấp lánh, say mê ngắm nhìn, rung động… rồi chùn bước. Họ rời đi vì những khoảng trống chưa được khỏa lấp, vì mức giá quá cao, thông tin hỏa mù, khó kiểm chứng và nỗi lo “mua nhầm, mua sai” luôn thường trực.

Từ những trăn trở đó, ông Minh quyết định dấn thân, học lại từ đầu, đi sâu tìm hiểu bản chất thực sự của kim cương với sự kiên trì, nghiêm túc và cầu thị. Để rồi Labdiamond Việt Nam ra đời từ một căn phòng nhỏ, nơi ông dành hàng tháng trời livestream, tư vấn, kiên nhẫn cung cấp thông tin về loại kim cương mới khi phần lớn khách hàng còn nghi ngờ: “Đó có phải kim cương thật hay không?”.

Kim cương nuôi cấy - con đường mới cho người yêu trang sức Việt

Bước ngoặt đến khi ông Nguyễn Công Minh tiếp cận kim cương lab-grown - kim cương nuôi cấy bằng công nghệ tiên tiến, có cấu trúc vật lý, hóa học và giá trị thẩm mỹ tương đương kim cương tự nhiên.

Quan trọng hơn, kim cương lab-grown đại diện cho một xu hướng toàn cầu: minh bạch - bền vững - dễ tiếp cận.

Với ông Nguyễn Công Minh, đó không chỉ là một sản phẩm mới, mà là một lời giải. Một con đường hoàn toàn khác để giấc mơ kim cương không còn là đặc quyền của số ít, mà trở thành lựa chọn văn minh cho số đông người Việt.

Kim cương nuôi cấy được thế giới công nhận là kim cương thật 100%.

Labdiamond Việt Nam ra đời từ chính tư duy đó. Không phải để bán kim cương cho bằng được mà để mang đến kim cương thật - có kiểm định quốc tế - với mức giá hợp lý, thông tin rõ ràng và trải nghiệm mua sắm tử tế.

Ông Nguyễn Công Minh tâm niệm: “Kim cương không chỉ là trang sức. Kim cương là giấc mơ”. Và giấc mơ ấy xứng đáng được hiện thực hóa một cách minh bạch, văn minh và bền vững. Đó cũng là lý do vì sao ngay từ ngày đầu Labdiamond Việt Nam đã chọn cho mình sứ mệnh nhân văn: “Cùng bạn hiện thực hóa giấc mơ Kim cương”.

Labdiamond Việt Nam – ra đời đúng thời điểm, chọn đúng sứ mệnh

Trên thế giới, kim cương nuôi cấy không còn là xu hướng thử nghiệm. Tại các thị trường trang sức hàng đầu thế giới như Mỹ, Anh, châu Âu, Hàn Quốc… đều đã đưa lab-grown diamond vào chiến lược phát triển dài hạn của ngành trang sức.

CEO Nguyễn Công Minh tin rằng thị trường Việt Nam cũng cần một bước chuyển tương tự - không phải trong tương lai xa, mà là ngay bây giờ, khi người tiêu dùng ngày càng thông minh hơn, quan tâm hơn đến giá trị thực và trách nhiệm môi trường.

Labdiamond Việt Nam ra đời để mở ra cánh cửa ấy - giúp kim cương không còn xa cách, mà trở nên gần gũi, dễ hiểu và đáng tin cậy hơn với người Việt.

Kim cương nuôi cấy được đưa vào chiến lược phát triển dài hạn của ngành trang sức

Mỗi viên kim cương mà Labdiamond mang đến không chỉ là một món trang sức, mà là minh chứng cho những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời: cầu hôn, cưới hỏi, kỷ niệm, yêu thương.

CEO Nguyễn Công Minh chia sẻ: “Kim cương là cảm xúc, không phải món đầu tư tài chính. Chúng tôi mang đến cho khách hàng cảm giác được sở hữu điều từng là xa xỉ, là ngoài tầm với”.

Xây dựng thương hiệu bằng giá trị thực và đề cao sự minh bạch

Ngay từ đầu, CEO Labdiamond Việt Nam đã chọn cho mình con đường “khó” khi đề cao tính minh bạch và giá trị thực.

Theo ông Nguyễn Công Minh, toàn bộ kim cương tại Labdiamond đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt. Đặc biệt, thương hiệu cam kết 100% kim cương lab-grown từ 4.5 ly trở lên đều có chứng nhận GIA hoặc IGI (tham khảo https://labdiamond.vn/).

Khách hàng được tư vấn kỹ lưỡng, giải thích cặn kẽ từng thông số. Khách hàng ở xa cũng có thể tự kiểm tra viên kim cương thông qua mã số laser và thiết bị soi mã số chuyên dụng đi kèm sản phẩm.

Về thiết kế, Labdiamond khéo léo dung hòa xu hướng quốc tế với thẩm mỹ người Việt - từ nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới cho đến bông tai, dây chuyền và trang sức thời trang…

100% kim cương Labdiamond Việt Nam đều được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt

Cùng đó là chính sách hậu mãi dẫn đầu thị trường: thu đổi linh hoạt lên đến 95%, miễn phí làm mới trong 10 năm, bảo hành chất lượng trọn đời, giao hàng tận nơi kèm thiết bị kiểm định.

Những chính sách nêu trên không nằm ngoài tâm nguyện xuyên suốt mà CEO Labdiamond Việt Nam vạch ra là đưa phần đông người yêu trang sức kim cương Việt bắt kịp xu hướng trang sức kim cương toàn cầu.

