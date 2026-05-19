Trong mô hình kinh doanh truyền thống, CEO thường tập trung vào chiến lược dài hạn và vận hành hệ thống. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng số đã làm thay đổi vai trò này.

Tại LuxJy Jewelry – thương hiệu trang sức cao cấp với hơn 10 năm tuổi, CEO không chỉ là người định hướng mà còn trực tiếp tương tác với khách hàng. Trên các phiên livestream, chị Lê Mai giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và tư vấn lựa chọn trang sức phù hợp theo nhu cầu cá nhân.

Theo đại diện thương hiệu, cách tiếp cận này không đơn thuần là bán hàng, mà còn mở ra kênh kết nối trực tiếp giữa thương hiệu và người tiêu dùng - nơi thông tin được truyền tải một cách minh bạch, không qua trung gian.

Theo ghi nhận từ hoạt động kinh doanh của LuxJy Jewelry, các phiên livestream không chỉ thu hút lượng lớn người xem mà còn ghi nhận nhiều giao dịch có giá trị cao. Với đặc thù sản phẩm là trang sức kim cương thiên nhiên, những đơn hàng trị giá hàng trăm triệu đồng đang dần trở nên phổ biến.

Theo đại diện LuxJy Jewelry, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng với quảng cáo, yếu tố con người trở thành điểm tựa quan trọng trong hành vi mua sắm. Việc CEO trực tiếp xuất hiện trên livestream, giới thiệu sản phẩm từ thiết kế, chất liệu đến câu chuyện thương hiệu, giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Thay vì phụ thuộc vào KOLs hay người đại diện bên ngoài, LuxJy lựa chọn phát triển hình ảnh nhà sáng lập như một đại diện thương hiệu cốt lõi.

Với LuxJy Jewelry, livestream không đơn thuần là kênh bán hàng, mà là một phần trong hành trình xây dựng thương hiệu trang sức kim cương thiên nhiên cao cấp – nơi trải nghiệm, cảm xúc và sự kết nối với khách hàng luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

(Nguồn: LuxJy Jewelry)