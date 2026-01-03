Từ ‘vô danh’ đến doanh thu trăm triệu

Mỗi ngày, đúng 13h58, ba người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc vest, đứng trước ống kính smartphone bắt đầu buổi livestream đặc biệt. Họ không nói giọng chuẩn, đôi lúc vấp từ, đôi khi bấm nhầm nút nhưng lượng người xem vẫn ùn ùn tăng.

Họ là các bí thư Đảng ở những ngôi làng thuộc tỉnh Sơn Đông (miền Bắc Trung Quốc): Thượng Quý Anh, Cao An Cần và Bạch Tông Phổ. Ba người này đã biến livestream trở thành “cầu nối” để nông sản từ những làng quê xa xôi ra tới thị trường rộng lớn.

Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm 2025, khi 3 bí thư quyết định hợp lực dưới tên gọi “Đội hỗ trợ nông sản”. Chưa đầy hai tháng, nhóm thực hiện 50 phiên livestream, từ những buổi đầu không phát sinh doanh thu đến mỗi phiên đạt 14 vạn NDT (khoảng 540 triệu đồng), tổng giá trị bán ra vượt 100 vạn NDT (khoảng 3,86 tỷ đồng).

Ba bí thư làng livestream giới thiệu nông sản địa phương, từ khoai lang đến các loại trà hoa đặc sản. Ảnh: Baidu

Các sản phẩm bán ra rất đa dạng: khoai lang, hạt óc chó, đậu nành, cherry, táo, đào và gần đây là các loại trà hoa như hoa cúc, hoa hồng, hoa nhài, hoa atiso đỏ.

Điều đặc biệt, livestream của họ không cần studio sang trọng, ánh sáng chuyên nghiệp hay kịch bản cứng nhắc. Chỉ một chiếc smartphone, một giá đỡ, vài chiếc đèn và tinh thần nhiệt huyết là đủ.

Giúp dân nâng giá nông sản

Bí thư Thượng Quý Anh (42 tuổi) đã trở về làng Hồ Lô Thảo từ năm 2022 sau nhiều năm học tập và công tác ở thành phố. Ban đầu ông chỉ quay video giới thiệu cảnh đẹp, sau đó nhận ra nhiều nông sản địa phương khó bán, ông thử sức với livestream.

Trong lần livestream đầu tiên, khoai lang bán được hơn 2.000kg với khoảng 400 đơn hàng. Tiếp đó, hạt óc chó, hoa tiêu, khoai lang... Mỗi lần bán lên đến hàng nghìn đơn, doanh thu có khi 7-8 vạn NDT (270-309 triệu đồng) cho một phiên.

Những sản phẩm này không chỉ được bán đi mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Bí thư Thượng chia sẻ: “Nếu bán cho thương lái, khoai lang chỉ được 0,23 NDT (chưa đến 1.000 đồng)/kg. Trong khi đó, giá chúng tôi mua từ dân là 0,81 NDT (khoảng 3.000 đồng)/kg, cao gấp ba lần”.

Tương tự, bí thư Cao An Cần, sinh năm 1988, từng bỏ công việc nước ngoài với mức lương hàng trăm triệu đồng mỗi năm để về quê. Ông Cao đang tập trung bán nông sản cho người dân. “Cứ mỗi ký nông sản bán được cao hơn vài hào là người dân đã có thêm thu nhập”, ông Cao nói.

Chẳng hạn, mùa cherry vừa rồi, có ngày ông bán tới 20.000 đơn, tương đương khoảng 100.000kg cherry. Nếu không có những phiên livestream này, giá cherry tại địa phương có thể rớt từ 5 NDT (khoảng 19.000 đồng) xuống còn 2-3 NDT (7.000-11.000 đồng)/kg, khiến dân lỗ nặng.

Livestream không chỉ là bán hàng

Buổi livestream bắt đầu đều đặn lúc 13h58, ba bí thư Thượng Quý Anh, Cao An Cần và Bạch Tông Phổ vận dụng tất cả kỹ năng. Mọi thao tác đều diễn ra trực tiếp, không có sự hỗ trợ của kịch bản chuyên nghiệp. Một chiếc máy tính phía sau do đồng nghiệp điều hành, hướng dẫn từng bước.

Chỉ trong 3 phút, hàng trăm đơn hàng đã được đặt mua. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ.

Đôi khi, Bí thư Thượng quên bật micro; đôi khi lượng người xem giảm nhanh, họ phải tạm dừng để phân tích: “Có phải do cách trình bày chưa hấp dẫn? Hay do mạng yếu?” rồi mới tiếp tục.

Mỗi phiên livestream có thể đạt doanh thu lên đến 14 vạn NDT (khoảng 540 triệu đồng), giúp người dân nâng giá nông sản gấp nhiều lần so với thương lái. Ảnh: Baidu

Ngoài livestream chung, mỗi người còn quản lý tài khoản riêng, một ngày có thể thực hiện 4-5 phiên, vừa mệt thể chất, vừa yêu cầu tinh thần tập trung cao độ.

Họ hy vọng lan tỏa mô hình này: mỗi làng đều có bí thư tham gia, để càng nhiều nông sản được bán ra ngoài, giúp nhiều hộ dân hưởng lợi, nông sản không còn bị bỏ lỡ.

Không chỉ Sơn Đông, nhiều vùng khác ở Trung Quốc cũng chứng kiến làn sóng bí thư livestream bán nông sản. Có những bí thư nổi tiếng với hàng trăm nghìn người theo dõi, giúp nông sản địa phương được biết đến khắp nơi.

Đây đang trở thành công cụ đắc lực của nông thôn Trung Quốc: vừa hỗ trợ nông dân, vừa quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh làng quê trên nền tảng số.

Livestream không chỉ là công cụ bán hàng mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều thanh niên thành phố sau khi xem livestream đã quay về quê, hỗ trợ gia đình hoặc tham gia các dự án nông nghiệp địa phương.

Một số địa phương còn tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng số cho nông dân và học sinh, sinh viên, từ quay video, chụp ảnh sản phẩm đến xử lý đơn hàng và marketing trực tuyến, góp phần nâng cao năng lực số cho khu vực nông thôn.

Theo Baidu