Nhà sáng lập kiêm CEO Telegram Pavel Durov vừa tiết lộ ý định trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Point. Tỷ phú 40 tuổi sẽ chia đều tài sản cho 106 người con, không phân biệt con thụ thai tự nhiên hay con sinh ra từ tinh trùng hiến tặng.

“Tất cả đều là con của tôi và sẽ có quyền lợi như nhau. Tôi không chúng tranh giành với nhau sau khi tôi qua đời”, ông chia sẻ.

CEO Telegram Pavel Durov hiến tặng tinh trùng suốt 15 năm qua. Ảnh: Bloomberg

Người đàn ông gốc Nga này là "cha chính thức" của 6 người con với 3 người phụ nữ khác nhau. Ngoài ra, ông còn có 100 người con ruột khác từ 12 quốc gia, là kết quả của nhiều lần hiến tinh trùng trong 15 năm qua. Trước đây, ông từng tuyên bố kế hoạch công khai DNA của mình để các con ruột của ông có thể tìm thấy nhau dễ dàng hơn.

Theo cuộc phỏng vấn, các con của Durov không được chia tài sản thừa kế cho đến 30 năm sau ngày thực hiện cuộc trò chuyện với Le Point. Ông bố 106 con bộc bạch: "Tôi muốn chúng sống như những người bình thường, tự mình gây dựng, học cách tin tưởng bản thân, có thể sáng tạo mà không phụ thuộc vào một tài khoản ngân hàng”.

Gần đây, Durov thu hút sự chú ý khi bị bắt tại Pháp hồi tháng 8/2024. Ông bị buộc tội tiếp tay cho một số tội ác diễn ra trên Telegram. Tỷ phú được trả tự do 4 ngày sau khi bị bắt do nộp 5 triệu EUR bảo lãnh và bị yêu cầu không được rời khỏi Pháp. Theo New York Times, nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù.

(Theo Parade)