Zoom từng mở ra kỷ nguyên làm việc từ xa, giúp cắt giảm thời gian đi lại, định hình lại văn hóa công sở và trao cho hàng triệu người lao động quyền kiểm soát lịch trình tốt hơn. Nay, khi trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu định nghĩa lại các tiêu chuẩn năng suất, CEO Zoom Eric Yuan dự báo một sự dịch chuyển thậm chí còn lớn hơn: tuần làm việc sẽ được rút ngắn mạnh mẽ.

"Tôi ghét làm việc 5 ngày", ông Yuan chia sẻ với Wall Street Journal.

Ông khẳng định con người thực sự không cần làm việc 5 ngày, đồng thời dự báo trong nửa thập kỷ tới, tuần làm việc sẽ giảm xuống còn 3 ngày.

Các lãnh đạo công nghệ tin rằng tuần làm việc sẽ rút ngắn trong tương lai nhờ AI. Ảnh: iStock

Lời kêu gọi rút ngắn thời gian làm việc không mới. Ông Yuan dẫn chứng các bước đột phá về năng suất trong quá khứ, điển hình như dây chuyền lắp ráp của Henry Ford đã giúp giảm tuần làm việc từ 6 xuống 5 ngày. Nhưng ở hiện tại, ông lập luận rằng AI có thể đẩy nhanh sự chuyển đổi đó.

"Tôi không nghĩ chúng ta cần làm việc 5 ngày vì theo nghĩa đen, chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều tác nhân AI", ông Yuan nói. Trong tương lai, mỗi cá nhân có thể triển khai hàng nghìn tác nhân AI để xử lý các công việc thông thường như trả lời email hay tham gia cuộc họp. Bản thân ông Yuan đã tự thử nghiệm khái niệm này bằng cách dùng một phiên bản AI của chính mình để tham dự cuộc họp báo cáo kinh doanh vào năm ngoái.

Dù điều này có thể giải phóng thêm thời gian cho các tương tác giữa người với người, ông Yuan nhấn mạnh công việc sẽ không hoàn toàn biến mất. "Chúng ta có thể tận hưởng thời gian trên bãi biển, nhưng vẫn muốn bọn trẻ tìm thấy những điều mới mẻ, thú vị để làm".

Động lực thúc đẩy một tuần làm việc ngắn hơn đang ngày càng gia tăng. Một cuộc khảo sát năm 2024 từ Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA) cho thấy 80% người lao động tin rằng họ sẽ hạnh phúc và đạt hiệu quả tương đương nếu làm việc 4 ngày thay vì 5 ngày.

Phần lớn nỗ lực này xoay quanh mô hình "100-80-100": người lao động nhận 100% lương cho 80% thời gian làm việc, trong khi duy trì 100% năng suất.

Dù việc áp dụng tuần làm việc rút ngắn vẫn còn hạn chế, ý tưởng này ngày càng được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt khi AI đang định hình lại thị trường lao động. CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon gần đây dự đoán tuần làm việc có thể giảm xuống còn 3,5 ngày.

"Tôi tin rằng 30 năm nữa, con cái các bạn có thể chỉ làm việc 3,5 ngày một tuần", ông Dimon chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CBS News đầu tháng này.

Trong thư gửi cổ đông mới nhất, ông Dimon nói thêm những tiến bộ của AI không chỉ biến đổi các ngành công nghiệp mà còn giúp con người có cuộc sống "lâu hơn và an toàn hơn", một phần thông qua việc giảm bớt thời gian phải làm việc.

Tuy nhiên, quá trình cần thời gian và sự phối hợp. OpenAI và CEO Sam Altman đã thúc giục các công ty và nhà hoạch định chính sách bắt tay vào thử nghiệm ngay từ bây giờ.

"Hãy khuyến khích người sử dụng lao động và công đoàn chạy các chương trình thử nghiệm tuần làm việc 32 giờ/4 ngày có giới hạn thời gian, không giảm lương mà vẫn giữ nguyên sản lượng và mức độ dịch vụ", OpenAI khuyến nghị trong tài liệu chính sách gần đây. "Sau đó, hãy chuyển đổi số giờ được giải phóng thành một tuần làm việc ngắn hơn vĩnh viễn, hoặc thời gian nghỉ phép có lương, hoặc cả hai".

(Theo Fortune)