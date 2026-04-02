OpenAI vừa hoàn tất thỏa thuận huy động 122 tỷ USD từ các nhà đầu tư với mức định giá 852 tỷ USD. Đây là vòng gọi vốn lớn nhất từ trước đến nay của công ty, tạo đòn bẩy cho chiến dịch tốn kém nhằm thâu tóm chip, trung tâm dữ liệu và nhân tài.

Phần lớn nguồn vốn, vốn đã được đàm phán trong nhiều tháng, đến từ ba công ty công nghệ lớn. Amazon đồng ý đầu tư 50 tỷ USD trong vòng này, trong khi Nvidia và SoftBank mỗi bên rót 30 tỷ USD.

Một phần lớn trong khoản đầu tư của Amazon - 35 tỷ USD đi kèm điều kiện OpenAI phải phát hành cổ phiếu ra công chúng hoặc đạt được cột mốc công nghệ về trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

Nhà phát triển ChatGPT vừa hoàn tất vòng gọi vốn lớn nhất lịch sử. Ảnh: NurPhoto

Lần đầu tiên, OpenAI huy động được hơn 3 tỷ USD từ các nhà đầu tư cá nhân thông qua các kênh ngân hàng.

Giám đốc Tài chính OpenAI Sarah Friar thông tin, đợt huy động vốn này "vượt xa cả đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất từng được thực hiện".

Bà nhận định thỏa thuận nhằm mang lại cho công ty "sự linh hoạt lớn" để đầu tư vào tài nguyên điện toán và lộ trình phát triển trí tuệ nhân tạo, giữa bối cảnh thị trường đại chúng đang đối mặt với nhiều bất ổn, bao gồm cả từ cuộc chiến tranh Iran.

Nhà phát triển ChatGPT trước đây từng tuyên bố cam kết chi hơn 1.400 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng vật lý trong những năm tới nhằm hỗ trợ các phần mềm của mình. Để tài trợ cho những canh bạc này,

OpenAI và đối thủ Anthropic đã tìm đến một nhóm quỹ đầu tư mạo hiểm và các công ty công nghệ, bao gồm cả các nhà cung cấp đám mây và chip của chính họ như Amazon và Nvidia.

Mạng lưới liên kết phức tạp đã làm dấy lên những lo ngại về hậu quả nếu công nghệ không đáp ứng được những kỳ vọng cao ngất ngưởng như hiện nay.

Cả hai startup cũng được kỳ vọng sẽ lên sàn chứng khoán ngay trong năm nay, mang lại nguồn vốn bổ sung và thử nghiệm “khẩu vị” của Phố Wall đối với các doanh nghiệp AI chưa có lãi nhưng phát triển nhanh chóng.

Hôm 31/3, OpenAI tiết lộ hiện kiếm được 2 tỷ USD mỗi tháng. Công ty cũng đang tạo được sức hút lớn đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp. Doanh số từ nhóm này hiện chiếm 40% doanh thu và dự kiến sẽ tăng lên 50% vào cuối năm.

Cam kết tài chính từ Amazon cũng đi kèm với một thỏa thuận đám mây để lưu trữ và phân phối các mô hình của OpenAI cho khách hàng doanh nghiệp. Mối quan hệ đối tác này sẽ bao gồm một thỏa thuận chia sẻ doanh thu, tuy nhiên bà Friar không nêu con số cụ thể.

OpenAI đã đẩy mạnh nỗ lực tăng doanh thu trong năm nay bằng cách đưa quảng cáo vào ChatGPT, một lựa chọn mà CEO Sam Altman từng miêu tả là "giải pháp cuối cùng".

Công ty cho biết chương trình quảng cáo thử nghiệm đã đạt doanh thu thường niên 100 triệu USD chỉ sau 6 tuần.

Trong những tuần gần đây, OpenAI đã tiến hành tinh gọn mảng sản phẩm đang ngày càng dàn trải. Công ty thông báo ngừng hỗ trợ công cụ tạo video AI Sora.

Đồng thời, hãng cũng đang phát triển một ứng dụng trên máy tính nhằm tích hợp chatbot, công cụ lập trình và trình duyệt web.

"Người dùng không muốn những công cụ rời rạc. Họ muốn một hệ thống duy nhất có thể hiểu được ý định, thực hiện hành động và vận hành xuyên suốt qua các ứng dụng, dữ liệu và quy trình làm việc", công ty viết trong một bài đăng xác nhận các kế hoạch này.

(Theo Bloomberg)