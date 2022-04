Cha đẻ 'Doraemon' qua đời

Fujiko A. Fujio.

Fujiko Fujio là bút danh chung của hai nghệ sĩ truyện tranh Nhật Bản: Hiroshi Fujimoto và Motoo Abiko. Họ vốn là bạn học từ nhỏ và là tác giả của bộ truyện tranh Doraemon nổi tiếng. Họ xuất hiện dưới cái tên chung là Fujiko Fujio khi chuyển tới Tokyo và dùng chung tên này cho tới tận năm 1987 trước khi theo đuổi sự nghiệp riêng.

Nghệ sĩ Fujiko F. Fujio (Fujimoto Hiroshi) đã qua đời năm 1996. Khoảng 8h40 sáng ngày 7/4, cảnh sát địa phương nhận tin báo một người đàn ông qua đời tại nhà riêng ở Abiko. Cảnh sát đã đến và xác định người đàn ông này chính là Fujiko A. Fujio (Motoo Abiko).

Ngoài Doraemon, Fujiko A. Fujio còn là tác giả của nhiều series phim hoạt hình nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc như: Ninja Hattori-kun, The Laughing Salesman... Trong đó Kaibutsu-kun (The Monster Kid) được nhiều nước chuyển thể thành phim hoạt hình còn The Laughing Salesman được chuyển thể thành phim phát trên nền tảng Netflix.

An Na