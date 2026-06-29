Tiếng “bố” khó cất lời

Ở tuổi 23, Nguyễn Thị Hải Yến (quê ở phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) nói mình đã được sống 2 cuộc đời.

15 năm đầu đời, vì cha mẹ ly hôn, Yến luôn thấy cuộc đời mình thiếu thốn, cô đơn. Quãng thời gian sau đó, khi chuyển về ở hẳn cùng mẹ và cha dượng, cô mới hiểu thế nào là sự quý giá của một mái ấm hạnh phúc.

Cha mẹ Yến chia tay vào năm cô 3 tuổi. Tuổi thơ bôn ba, cô lúc thì sống ở quê cùng bố, lúc lại chuyển về Thái Nguyên ở cùng mẹ. Sau này, khi cả bố và mẹ đều có hạnh phúc riêng, Yến càng cảm thấy cô đơn.

Cha mẹ ly hôn, Yến có tuổi thơ đầy bôn ba

“Tôi có một thời gian dài sống cùng bố và dì (mẹ kế). Bố quan tâm tôi nhưng vì ông cũng có những mối lo riêng nên chẳng thể chu toàn.

Năm tháng ấy, tôi luôn thấy mình thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Và sự thiếu thốn ấy khiến tôi mất tự tin, cảm thấy chênh vênh”, Yến tâm sự.

Khi Yến gần 10 tuổi, mẹ cô đi bước nữa rồi chuyển về Sóc Sơn, Hà Nội để xây dựng cuộc sống mới. Dù đã gặp cha dượng vài lần, với Yến khi ấy, ông vẫn là một người xa lạ.

Nhiều lần được mẹ động viên gọi cha dượng là “bố” để hai bên thêm gần gũi, gắn bó, nhưng với cô bé ngày đó, tiếng gọi ấy vẫn quá khó để cất lời.

Cho đến năm Yến 15 tuổi, khoảng cách ấy đã được xóa nhòa nhờ một hành động của cha dượng.

“Nhà tôi và nhà dượng cách nhau mấy chục km nhưng dượng vẫn lái xe về tận quê để đưa tôi đi thi vào cấp ba. Dượng bảo, dượng muốn làm chỗ dựa để tôi tự tin thi tốt.

Hôm ấy, lần đầu tiên tôi gọi dượng là ‘bố’, tiếng gọi còn chút ngượng ngùng nhưng được cất lên bằng tình thương thực sự”, Yến kể.

Món quà quý giá từ cha dượng

Cũng trong năm đó, Yến hay tin mẹ muốn đón cô về sống cùng. Biết rằng đó là mong muốn của cả mẹ và dượng, cô vừa vui mừng vừa có chút bối rối. Khi ấy, mẹ và dượng đã có 2 người con chung, Yến lo sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm xáo trộn mái ấm nhỏ mà họ đang vun vén.

Yến bên mẹ và cha dượng trong lễ tốt nghiệp đại học

“Dượng hết lòng động viên tôi, nói muốn tôi có môi trường ổn định để học tập và phát triển. Dượng còn khẳng định, sẽ nuôi tôi cho đến khi tôi có thể tự lập.

Dẫu vậy, việc hòa nhập với cuộc sống mới cũng không mấy dễ dàng. Thời gian đầu, tôi khóc rất nhiều vì mọi thứ đều xa lạ. Chính dượng đã an ủi, đồng hành, kiên nhẫn giúp tôi làm quen với mọi thứ”, Yến chia sẻ.

Sống cùng mẹ và cha dượng, Yến chưa từng thiếu thốn về vật chất. Cha dượng nuôi cô ăn học hết thời phổ thông, sau đó lại động viên cô thi vào đại học, dùng tri thức để thay đổi cuộc đời.

Vì không muốn mẹ và dượng vất vả, Yến vừa học, vừa làm thêm để có tiền trang trải sinh hoạt phí. Có khoảng thời gian, cô sút 2kg vì quá mệt và căng thẳng. Hay tin, cha dượng của cô vừa giận vừa thương, kể từ đó không cho phép cô đi làm thêm nữa.

Dù đã cho đủ tiền sinh hoạt phí nhưng thi thoảng, cha dượng vẫn cho Yến thêm tiền bởi biết con gái có nhiều khoản cá nhân phải chi tiêu. Dượng chưa từng phân biệt con riêng, con chung, luôn xem tất cả là máu mủ mà chăm sóc hết lòng.

“Có một mùa hè, vì quá bận rộn nên dượng không thể đưa gia đình đi du lịch. Một hôm, dượng hẹn tôi ra nói chuyện riêng, nói xin lỗi vì không thể cho các con một mùa hè sôi động như đã hứa. Tôi xúc động vì sự tâm lý của dượng.

Lần khác, tôi bị sốt xuất huyết khi đang trọ ở Hà Nội. Dượng giục mẹ xuống chăm sóc tôi, rồi ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, động viên tôi ăn uống cho mau khỏe.

Cũng có thời gian, bệnh cũ của tôi tái phát, buộc phải lấy được thuốc ở Thái Nguyên uống mới khỏi. Bất chấp trời đông rét căm căm, dượng vẫn chạy xe lên đó mua thuốc cho tôi", Yến kể.

Chuyển về sống cùng mẹ và cha dượng, Yến đã có một tổ ấm thực sự

Yến thừa nhận, từng có lúc cô bị áp lực trước tình yêu thương và sự quan tâm của cha dượng. Cô trân quý tình cảm ấy vô ngần nên luôn ép bản thân phải học thật giỏi, làm thật tốt để không phụ công nuôi nấng, chăm sóc của cha dượng.

Mỗi lần bị điểm thấp hay phải chuyển việc, Yến lại mất niềm tin vào bản thân. Thấy con gái có biểu hiện khác lạ, cha dượng cô liền tìm hiểu và khi biết vấn đề của con, ông đã thẳng thắn giãi bày.

Câu nói Yến được nghe nhiều nhất từ cha dượng trong gần 10 năm qua là: “Con rất giỏi, hãy tự tin vào bản thân. Con cứ sống có chính kiến và thoải mái ước mơ, quan trọng là bố mẹ luôn yêu thương con”. Lời động viên ấy là điều quá đỗi quý giá với cô gái vốn yếu đuối và dễ bị tổn thương như Yến.

“Có lẽ, vì những tổn thương trong quá khứ mà tôi thường sống trong lo sợ, sợ mình làm không đủ tốt, sợ mẹ và dượng thất vọng… Những lời động viên của dượng đã giúp tôi tự tin, nhận ra giá trị của bản thân”, Yến kể.

Hiện tại, Yến sống và làm việc tại Hà Nội. Mỗi cuối tuần, cô đều dành thời gian về quê thăm mẹ, dượng và các em bởi với cô, đây là chốn bình yên thực sự, là nơi cô được sống thật với chính mình.

Với Yến, cha dượng là trụ cột tinh thần, là điểm dựa vững chãi để dựa vào mỗi khi gặp khúc mắc trong cuộc sống.

“Tôi thấy mình như đã sống 2 cuộc đời: một cuộc đời tự ti, buồn tủi vì tuổi thơ cơ cực; một cuộc đời may mắn vì được cha dượng yêu thương. Chính dượng đã khiến tôi tin rằng, cuộc đời này đáng sống”, Yến chia sẻ.

Ảnh: NVCC