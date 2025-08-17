MS 2025.219

Buổi sáng ngày đầu tháng 8, trời mưa nặng hạt, bé Nguyễn Phạm Ngọc Tiên (7 tuổi, ngụ khu vực Bình Dương, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) nằm co ro bên người mẹ là chị Nguyễn Thanh Thảo (49 tuổi).

Trên mảnh chăn trải giữa phòng khách, rộng chừng 1,5m2, chị Thảo liên tục xoa bụng cho con gái, nơi cục u ngày càng sưng to. “Đây là nơi duy nhất trong nhà không bị dột nước”, chị tâm sự.

Mới chỉ 7 tuổi, Tiên đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác gần 6 năm.

Tiên ít nói, gương mặt u buồn, cơ thể suy nhược với làn da sạm màu thiếu sức sống, hệ luỵ của những đợt chuyền hoá chất liên tiếp.

Trong sự đau đớn bao trùm, chị Thảo buồn bã kể, chị là con thứ 6 trong gia đình 8 anh em. Lớn lên, thông qua người mai mối, chị nên duyên với anh Phạm Văn Hiền (43 tuổi). Cặp vợ chồng trẻ về ở nhờ nhà ông bà nội, đi làm thuê, giúp chủ vườn hái trái cây.

Căn nhà của gia đình chị Thảo xuống cấp nghiêm trọng.

Khi tròn 1 tuổi, bé Tiên nổi cục cứng ở thái dương. Chị nghĩ con trong lúc vui chơi va vấp đâu đó nên mới như vậy và chườm trứng gà luộc, mua thuốc uống. Hai ngày sau, thấy tình hình không có dấu hiệu thuyên giảm, chị vội đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ thăm khám.

Ngay khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ lập tức làm hồ sơ, chuyển bé lên tuyến trên. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, vợ chồng chị cũng không thể ngờ rằng con gái mắc bệnh nan y khi còn quá nhỏ. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, Tiên được chẩn đoán bị u ác của vùng sau phúc mạc và giác mạc.

Bé nhập viện điều trị bằng phương pháp truyền hoá chất. Chị Thảo nghẹn ngào nói: “Những ngày đầu tiên trên đất TPHCM, mọi thứ thật mới lạ bởi có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh này. Ba năm ròng rã đồng hành cùng con, lần về thăm nhà lâu nhất cũng chỉ vọn vẹn 2 tuần”.

Bé Tiên gầy gò, xanh xao.

Nhìn con gái nằm truyền hoá chất, da trắng nhợt mà lòng chị quặn thắt vì thương con. Bé Tiên quá vô tư nên không hề biết phía trước tương lai của mình là những tháng ngày đau đớn, đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

Những ngày Tiên sốt triền miên, chọc tuỷ, nôn vì phản ứng thuốc, không ăn uống, không đi lại được… người mẹ chỉ muốn được thay con chịu từng nỗi đau ấy.

Năm lên 4 tuổi, Tiên được bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u ở bụng. Ca mổ thành công nhưng em vẫn phải tiếp tục chuyền hoá chất, chiến đấu với căn bệnh quái ác. Có thời gian bệnh viện ở TPHCM quá tải, 2 mẹ con phải chuyển ra Huế hoá trị và may mắn được một mạnh thường quân hỗ trợ vé máy bay khứ hồi.

Kết thúc đợt hoá trị, vợ chồng chị mừng thầm, nghĩ sóng gió với gia đình đã qua đi, con gái vào lớp 1. Tuy nhiên, mới chỉ cắp sách đến trường khoảng 2 tháng, Tiên phải nghỉ học vì cơ thể suy nhược.

Khối u ác tính vùng bụng của Tiên ngày càng lớn.

“Lần nữa lên TPHCM, bác sĩ nói khối u đã di căn, cần tiếp tục phẫu thuật và chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Chồng tôi là trụ cột chính trong gia đình, làm phụ hồ lương bấp bênh. Khoản nợ hơn 50 triệu đồng của ngân hàng chính sách chưa trả, căn nhà ông bà để lại rao bán hơn 2 năm nay nhưng chưa ai hỏi mua. Tôi chỉ đành ngậm ngùi đưa con về quê”, chị Thảo chua xót kể.

Chị Thảo nhớ lại mỗi tối ôm mẹ, Tiên đều hỏi: “"Mẹ ơi, bao giờ con mới khỏi bệnh và được đi học như các bạn? Mẹ đừng khóc”. Nghe câu hỏi hồn nhiên của con gái, trái tim chị Thảo như bị bóp nghẹt. Người mẹ chỉ biết kìm nén nước mắt, xoa lưng và động viên con.

Bà Lâm Kim Nữ , Chủ tịch Hội LHPN phường Long Tuyền xác nhận, hoàn cảnh chị Nguyễn Thanh Thảo thuộc diện khó khăn, cả 2 vợ chồng đều là lao động tự do, phải đi khắp nơi mưu sinh. “Bé Tiên còn quá nhỏ, phải chống chọi với bệnh tật nhiều năm liền. Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để bé có cơ hội sống”, bà Nữ bày tỏ.