MS 2025.212

“Con đau lắm mẹ ơi, con không chịu được nữa. Mẹ cho con về đi, nhà mình làm gì có tiền mua thuốc nữa đâu...”, những lời nói từ cô con gái nhỏ như những mũi dao đâm sâu vào ruột gan khiến chị Quách Thị Thảo (SN 1996, ở xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa) vô cùng đau đớn.

Mới 4 tuổi, bé Linh San đã mắc ung thư xương cụt. Những tưởng sau khi được điều trị, căn bệnh đã "ngủ yên" trong cơ thể, nhưng ai ngờ chưa đầy 5 năm sau, bé lại bị u não.

Mới lên 4 tuổi, con gái chị Thảo – bé Quách Linh San – đã mắc ung thư. Chị kể, vào khoảng tháng 9/2019, con đột nhiên nổi hạch ở xương cụt. Đưa con đi khám tại bệnh viện địa phương, chị được thông báo con có khối u mỡ. Tuy nhiên, sau ca mổ bóc tách tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, kết quả xét nghiệm cho thấy khối u có tế bào lạ nên con được chuyển gấp tới Bệnh viện K (Hà Nội).

Tại đây, kết quả giải phẫu bệnh xác định bé Linh San mắc ung thư xương cụt. Nghe tin, chị Thảo ngã quỵ bởi con còn quá nhỏ, mới 4 tuổi đã phải đối mặt với bệnh hiểm nghèo.

Từ năm 2019 đến 2021, bé Linh San trải qua 9 đợt hóa trị, sau đó về nhà tái khám định kỳ. Chi phí điều trị thời điểm đó lên tới gần 100 triệu đồng, khiến kinh tế gia đình lao đao. Vợ chồng chị quanh năm bám ruộng, chồng chị – anh Quách Minh Hảo (SN 1989) – mắc bệnh tim nên sức khỏe yếu, không làm được việc nặng. Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Thảo phải vay mượn khắp nơi.

Tưởng bệnh đã “ngủ yên”, nhưng cuối năm 2023, Linh San thường xuyên đau đầu kéo dài. Tái khám, các bác sĩ phát hiện bé có khối u não ác tính. Tin dữ khiến chị Thảo choáng váng, nhưng vẫn gắng gượng lo chữa trị cho con. Bé được phẫu thuật não ngay sau đó, rồi đến tháng 1/2024 tiếp tục mổ lần nữa, trải qua 30 đợt xạ trị kết hợp hóa trị. Do vẫn chưa trả hết nợ, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Tháng 11/2024, bệnh tái phát. Tế bào ung thư phát triển nhanh, những cơn đau hành hạ bé suốt ngày đêm. Sau ca mổ đầu năm 2024, bé phải cấp cứu nhiều lần khiến chị Thảo tưởng mất con.

Tháng 5/2025, bé lại lên bàn mổ. Do bệnh tiến triển nhanh, bé phải nằm viện dài ngày để truyền hóa chất. Chi phí thuốc men, phẫu thuật, điều trị lần này hơn 100 triệu đồng.

Tuổi thơ của bé gắn với căn bệnh hiểm nghèo khiến thời gian ở viện điều trị nhiều hơn ở nhà, kèm với đó là bé phải trải qua những cơn đau quằn quại.

Tổng cộng, suốt những năm qua, gia đình đã vay mượn hơn 200 triệu đồng để chữa trị cho bé. Kinh tế kiệt quệ, mọi việc trong nhà một mình chị Thảo gánh vác. Nhiều lúc chị tưởng chừng không thể trụ nổi.

“Dạo gần đây, con đã nhận thức được bệnh tình của mình. Hàng xóm gần nhà vừa có một người mất vì ung thư, từ đó, mỗi lần vào viện, con lại khóc bảo: ‘Con muốn về để bố mẹ không phải vay nợ nữa. Nhưng con sợ chết lắm, chết là không còn được gặp bố mẹ nữa. Chết sợ lắm phải không mẹ?’. Nghe con nói, tôi không cầm được nước mắt”, chị Thảo nghẹn ngào.

Vợ chồng chị vẫn động viên nhau tìm mọi cách duy trì sự sống cho con. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, việc chữa trị lâu dài gần như vượt quá khả năng của gia đình.

Hoàn cảnh gia đình bé rất khó khăn, hiện không thể xoay xở cho con tiếp tục chữa bệnh. Mong cộng đồng chung tay giúp đỡ bé Linh San duy trì sự sống.

Theo Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Việt Đức: Bệnh nhân Quách Linh San bị u não, đã phẫu thuật 4 lần, truyền hóa chất 1 lần, trước đó có tiền sử u xương cụt từ năm 2019. Bệnh nhân còn mắc rối loạn chuyển hóa, tăng cân không kiểm soát. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn: bố bị bệnh tim, hở van 3 lá, sức khỏe yếu; mẹ phải nghỉ việc để chăm con. Mong cộng đồng chung tay giúp gia đình vượt qua khó khăn này.