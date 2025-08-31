Đầu tháng 8, ông N.H.V (Bắc Ninh) bỗng thấy mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da tăng dần, đau bụng âm ỉ. Đi khám, ông được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, điều trị nội khoa tại bệnh viện tuyến dưới 4 ngày không cải thiện.

Sau đó, ông được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) điều trị từ ngày 13/8 nhưng tình trạng xấu dần, hôn mê gan được đặt ống nội khí quản ngày 21/8. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị tích cực, chẩn đoán suy gan cấp, hội chứng não gan độ III.

“Tình trạng của bố rất nặng, cả gia đình chỉ hi vọng bố tỉnh lại. Khi bác sĩ thông báo, tính từ thời gian hôn mê, bố chỉ còn 72 giờ đồng hồ để ghép gan trong khi ông đã hôn mê 1 ngày rồi, tức là chỉ còn 36 tiếng đếm ngược", N.H.N, 19 tuổi, con trai ông V. kể lại.

Yêu cầu gấp rút, N. và mọi thành viên trong gia đình làm các xét nghiệm, kết quả chỉ có N. và mẹ phù hợp. Nhưng chàng trai không muốn mẹ hiến gan vì mẹ mới sinh em bé được hơn 2 tháng.

Sợ rằng bố sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, mất cơ hội báo hiếu người cha, không chần chừ, N. kí giấy đồng ý hiến tặng một phần gan cho bố.

Các bác sĩ tiến hành ghép gan cấp cứu cho bệnh nhân N.H.V hôm 24/8 Ảnh: Lan Hương

Ngày 24/8, các bác sĩ đã tiến hành ghép gan cấp cứu cho bệnh nhân N.H.V. Ca ghép thành công, thấy bố tỉnh lại sau ca ghép gan, N. xúc động vô cùng. Vậy là từ nay, anh có thêm cơ hội được chăm sóc, báo hiếu đấng sinh thành..., điều anh tưởng chừng mất đi chỉ 2 ngày trước.

Ca ghép gan cho bệnh nhân V. là một trong 5 ca ghép gan được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện chỉ trong một tuần cuối tháng 8. Trong số này có những ca ghép cấp cứu (như trường hợp bệnh nhân V.), có ca theo kế hoạch, cho bệnh nhân suy gan cấp, ung thư gan... chỉ chờ đợi sự sống nhờ ghép tạng.

Sau ghép, sức khỏe của người nhận và người hiến diễn biến ổn định và được theo dõi đánh giá chặt chẽ. 5 bệnh nhân từng đứng giữa ranh giới sống - chết, nay hồi phục tốt. "Không gì quý giá hơn với người thầy thuốc khoảnh khắc thấy người bệnh được hồi sinh, thoát khỏi bệnh tật”, PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết, ngày 31/8.

Điểm chung của 5 ca ghép gan trong tuần qua là bác sĩ đều lấy mảnh gan từ người hiến bằng phẫu thuật nội soi để ghép cho người nhận. Đây được xem là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất được thực hiện bằng nội soi.

Phương pháp này đem lại nhiều lợi ích cho người hiến gan như: can thiệp ít xâm lấn giúp giảm đau sau mổ tốt hơn mổ mở, thời gian phục hồi nhanh hơn, tính thẩm mỹ cao trong khi kết quả tương đương với mổ mở.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ghép gan từ cách đây 8 năm, là trung tâm có số lượng ghép gan từ người hiến sống nhiều nhất Đông Nam Á.

Năm 2021, đây là đơn vị đầu tiên tại nước ta phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép. Đến nay, 90 ca được thực hiện thành công. Trên thế giới chỉ có một số ít các Trung tâm Gan mật và Ghép gan tại các quốc gia có nền y học phát triển như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... thực hiện được phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống.