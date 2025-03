Trong tập 18 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 26/3, xe máy của An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) chưa bảo dưỡng xong nên cô tiếp tục để sếp Đại (Kiên Trần) chở đến công ty.

Thấy An bước xuống từ xe phân khối lớn của Đại, đồng nghiệp tiếp tục xì xào và cho rằng đây là hành động công khai tình cảm của cô với sếp. An không muốn bị bình phẩm nhưng Đại nói càng khuất tất thì càng bị nghi ngờ nên tốt nhất là cư xử bình thường. Đáng nói, bạn gái của Đại đã chứng kiến cảnh này nên dẫn tới hiểu lầm.

Ở diễn biến khác, bạn gái của Đại (Anna Linh) ghen tuông khi thấy anh tới nhà An ăn tối. Trong cơn say, cô nàng đến thẳng nhà An chất vấn bạn trai, nói anh ngoại tình rồi quay lại clip. Hai anh trai của An đang gọi video call cho cả nhà đã chứng kiến toàn bộ sự việc còn hai ông bố thì không nói nên lời trước tình huống quá bất ngờ. Bị bạn gái của Đại gọi là "tiểu tam, trà xanh", An sôi máu.

Ông Bình (Thái Sơn) lên tiếng can ngăn nhưng bị bạn của Đại xúc phạm, nói bố không biết dạy con. An lao vào vị khách không mời yêu cầu xin lỗi bố mình và trong lúc giằng co đã bị bạn gái Đại đạp ngã và đập đầu vào cạnh bàn.

An có bị thương nặng? Tình huống hiểu lầm sẽ được giải quyết ra sao? Diễn biến chi tiết tập 18 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Vai diễn gây sốc khiến diễn viên Thu Quỳnh sợ hãi Diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ với VietNamNet, những gì xảy ra với nhân vật Liên trong "Cha tôi người ở lại" làm cô sợ hãi.