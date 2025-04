Trong tập 31 Cha tôi người ở lại lên sóng tối thứ hai ngày 28/4, Phi (Tuấn Việt) dùng vũ lực và gây sức ép với Quyên (Kiều Anh), bắt cô phải gọi cho Việt (Thái Vũ) thông báo mình đã có gia đình mới và đang rất hạnh phúc. Việt không nghi ngờ lời nói của Quyên và tin mẹ mình nói thật. Việt khóc nói: "Tôi hiểu mà! Bà sợ tôi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của bà đúng không?"

Trong khi đó, An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) bị đau bụng dữ dội ở công ty khiến Đại (Kiên Trần) rất lo lắng. An từ chối để Đại đưa về. Đúng lúc An bị đau dữ dội thì Nguyên (Trần Nghĩa) đến. Sau khi dò hỏi, anh đã hiểu lý do dẫn đến cơn đau của An mà mình đã từng chứng kiến nhiều năm trước. Đại vẫn muốn đưa An đi viện nhưng Nguyên nói không sao vì anh hiểu bệnh của cô.

Ở diễn biến khác, ông Chính (Bùi Như Lai) bất ngờ mời Tuệ Minh (Lương Thu Trang) đi nhậu với lý do nhờ cô hỗ trợ mà công việc của mình thuận lợi hơn. Tuệ Minh nhận ra sự thay đổi của ông Chính. Dù ông Chính mời nhiệt tình nhưng Tuệ Minh lấy lý do để từ chối đi ăn tối khiến ông thất vọng ra mặt, nhất là khi biết xe của chủ đầu tư đến công trường để đón Tuệ Minh.

Phi đã tạo sức ép gì với Quyên? Đại sẽ làm gì để khẳng định chủ quyền với An? Diễn biến chi tiết tập 31 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối 28/4.