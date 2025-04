Trong tập 29 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, 22/4, Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ) đột ngột hẹn gặp cả An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) và Đại (Kiên Trần). Trong khi Đại sẵn sàng tuyên chiến với hai anh trai của An thì Việt bất ngờ tuyên bố sẽ không ngăn cấm em gái nếu cô có tình cảm thật với Đại. "Kể cả hai đứa muốn thì cho cưới luôn", Việt tuyên bố khiến An bất ngờ.

Được sự cho phép của hai anh trai, An không cần phải giấu nữa mà vui vẻ đi mua sắm để chuẩn bị cho lần hẹn hò chính thức đầu tiên. Cô thậm chí còn trêu Nguyên và Việt vì chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò. Việt nói với ngoại hình như mình muốn đi hẹn hò lúc nào cũng được còn Nguyên tuyên bố chỉ yêu các cô gái 1,7m chứ không hẹn hò những cô nàng nấm lùn như An.

Thấy An hẹn bố Bình (Thái Sơn) sáng mai gọi mình dậy sớm để làm cơm cuộn cho Đại, hai ông anh chỉ còn biết đứng nhìn nhau.

Ở diễn biến khác, Liên ở nước ngoài bắt đầu không chịu nổi sự thiếu vắng con trai nên lại gọi điện khóc lóc với Nguyên. Cô hứa nếu Nguyên về với mình sẽ cho anh quay lại Việt Nam thường xuyên hơn. Tuy nhiên, Nguyên tuyên bố đã về nước rồi sẽ không muốn đi đâu nữa. "Còn mẹ thì sao? Bây giờ con bỏ rơi mẹ và sẽ không bao giờ quan tâm đến mẹ nữa đúng không?", Liên khóc hỏi Nguyên.

Nguyên sẽ trả lời mẹ ruột thế nào? Cuộc hẹn đầu tiên của An và Đại ra sao? Diễn biến chi tiết tập 29 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.