Trong tập 36 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 7/5, Liên (Thu Quỳnh) rất giận vì Nguyên (Trần Nghĩa) bỏ cuộc hẹn ăn tối cùng mình và Thảo (Thanh Huế) để chạy đến bên An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền).

Liên tới tận nhà mắng Nguyên, nói anh đang coi trọng An hơn cả mẹ đẻ của mình. Nguyên đáp, tất cả những gì thuộc về An anh sẽ không chia sẻ với người khác. Liên lớn tiếng: "Vì An nó là em gái con - tại sao hôm nay con không nói như thế với mẹ nữa? Con đang muốn chuyển sang mối quan hệ khác chứ gì?".

Ở diễn biến khác, Thảo trách bạn thân không những không giúp mình đến với Nguyên mà còn đang cản trở hai người. An giải thích không hề gọi Nguyên đến giúp mình mà chỉ vô tình gặp. Dù đã giục Nguyên đến nhà mẹ đẻ ăn tối cùng Thảo nhưng anh dứt khoát không đi. An xin lỗi vì đã cản trở chuyện của Thảo và nói từ giờ sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Thảo nói cô không còn tin lời An nói nữa.

Trong lúc tình cảm của Tuệ Minh (Lương Thu Trang) và ông Chính (Bùi Như Lai) đang tiến triển tốt thì cô bất ngờ đến bệnh viện thăm người yêu cũ (Trọng Trí). Trong lúc hai người đang nói chuyện thì ông Chính gọi đến thông báo muốn mua cafe cho Minh và ngỏ ý đón cô đến một quán lãng mạn. Tuy nhiên, khi Tuệ Minh chưa kịp trả lời thì phải vội cúp máy vì anh người yêu cũ bị đau đầu.

Nguyên thừa nhận tình cảm dành cho An? An sẽ làm gì khi biết Nguyên không còn muốn làm anh trai mình? Diễn biến chi tiết tập 36 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.