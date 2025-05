Trong tập 38 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 13/5, Nguyên (Trần Nghĩa) rất cáu khi Thảo (Thanh Huế) đăng ảnh hai người trong chuyến công tác lên mạng xã hội khiến mọi người hiểu lầm mối quan hệ của họ. Nguyên đề nghị Thảo gỡ ngay tấm ảnh hai người chụp riêng xuống bởi anh chỉ coi cô là đồng nghiệp tốt và không muốn bị bàn tán.

Thảo rất sốc trước thái độ của Nguyên, cô vừa khóc vừa lấy điện thoại ra và nói sẽ gỡ ảnh ngay lập tức. Vừa lúc An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) đi tới chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người và thấy vô cùng khó xử.

Trong khi đó, Nguyên bất ngờ đề nghị với An việc được về nhà thường xuyên hơn. An thừa nhận những ngày 2 anh không có nhà, cô cảm thấy buồn bởi An thích cảm giác 3 anh em ở cạnh nhau nói cười vui vẻ. Cô đột nhiên đề nghị Nguyên hãy duy trì mãi tình cảm như hiện tại bởi cô muốn vô tư khi ở bên cạnh Nguyên, muốn làm mọi điều mình biết mà không phải vướng bận gì. "Em cũng không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và em", An nói.

Ở diễn biến khác, cuối cùng Huấn (Minh Tiệp) cũng đã nói lời xin lỗi bố mình (NSND Công Lý). Lần đầu tiên sau nhiều năm cả hai có cuộc nói chuyện tình cảm với nhau. Huấn nói đáng lẽ không nên để bố ở một mình trong từng ấy năm bởi lúc đó anh nghĩ bố không cần tới mình.

Bố Huấn cũng nhận lỗi và cho rằng mình là người không tốt vì đã quá khắt khe với con trai. Huấn nói từng rất hận bố bởi sau khi mẹ mất, ông thường xuyên đi uống rượu say khướt rồi về đánh đập con. Nhưng nhìn lại, Huấn nói mình cũng chẳng ra gì vì suốt ngày chơi bời lêu lổng và không chịu học hành.

Nguyên có đồng ý với đề nghị của An? Diễn biến chi tiết tập 38 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

