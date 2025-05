Trong tập 42 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 21/5, trong khi cùng 2 anh trai và Đại (Kiên Trần) đi uống cafe, An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) tình cờ gặp lại anh chàng đẹp trai tên Tú (Đình Tú). Tú bất ngờ khi gặp lại An và thấy cô quá xinh, nói họ vẫn còn duyên nên nhắn cô ra nói chuyện riêng. Nguyên (Trần Nghĩa) đứng ngồi không yên, nhất là khi Đại nói An nhìn Tú đắm đuối.

Việt (Thái Vũ) thì vẫn khó tính như thường lệ và nhận xét Tú dù ngoại hình ổn nhưng lại cao hơn An nhiều quá, chưa kể mặt trông không uy tín nên Việt không đồng ý. Đột ngột bị Đại chất vấn, Nguyên miễn cưỡng nói Tú cũng ổn dù vẻ mặt không hài lòng.

Ở diễn biến khác, ông Chính (Bùi Như Lai) và Tuệ Minh (Lương Thu Trang) đã làm lành. Đến nhà Tuệ Minh, ông Chính nói thẳng rằng mình thuộc mẫu đàn ông truyền thống nên thích một mối quan hệ bền chặt chứ không chỉ là tình một đêm. "Thế thì anh có thể cầu hôn em được mà", Tuệ Minh đột ngột đề nghị khiến ông Chính bất ngờ, không tin người mình yêu bạo dạn như vậy.

Trong khi đó, đưa Chi (Thuỳ Dương) về, Việt bất ngờ khi cô biết tên mình. Chi nói học cùng cấp 3 với Việt và vì cậu quá xuất sắc nên ai cũng biết. Chi muốn mời Việt một bữa ăn để cảm ơn. Việt vui vẻ đồng ý và nói nếu có duyên gặp lại, anh muốn mời mời cô đến quán chay Bình An của bố Bình (Thái Sơn) để review món ăn. Chi nhận lời và bày tỏ hy vọng ông trời sẽ giúp mình.

Diễn biến tình cảm của An và Tú ra sao? Ông Chính có đồng ý lời cầu hôn của Tuệ Minh? Diễn biến chi tiết tập 42 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

