Điểm tựa y tế từ mô hình “Viện trong Viện” tiên phong

Mỗi ngày, trước 9h sáng, phòng nghỉ cư dân Phương Đông Asahi rộn ràng tiếng hỏi han, trò chuyện của những buổi kiểm tra sức khỏe. Từ đo huyết áp, nhịp tim, chỉ số oxy đến nhắc nhở uống thuốc đúng giờ, tất cả đều được đội ngũ điều dưỡng thực hiện tỉ mỉ ngay tại phòng riêng của các ông bà.

Hàng tuần, các bác sĩ chuyên khoa Dinh dưỡng, Tâm lý, Y học cổ truyền... của BVĐK Phương Đông cũng trực tiếp tới từng phòng thăm khám cho ông bà. Bằng sự thấu cảm và chuyên môn cao, từng thay đổi nhỏ như đôi mắt nặng trĩu do mất ngủ, bước đi khó khăn khi trái gió trở trời hay sắc mặt nhợt nhạt, nói chuyện hụt hơi... đều được nhận biết để kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị.

Cùng với đó, các liệu trình chăm sóc cá nhân hóa kết hợp yoga, thiền, thái cực quyền, tắm Onsen, xông hơi cũng được lồng ghép khéo léo trong nhịp sinh hoạt thường nhật, giúp giải phóng đau nhức, xoa dịu tinh thần, viết nên những câu chuyện phục hồi kỳ diệu.

Ngày đầu tới Phương Đông Asahi trong tình trạng sức khỏe suy yếu, cụ N.Ninh (88 tuổi) gần như chỉ nằm một chỗ, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Thế nhưng nhờ phác đồ “may đo” chuyên biệt cùng sự chăm sóc không quản ngày đêm của đội ngũ nhân viên, nay ông đã có thể ngồi vững, trò chuyện lưu loát và nhận thức tốt. “Tôi trân quý tình cảm, sự tận tâm của các bác sĩ, các cháu chăm sóc đã giúp tôi hồi phục như hiện tại”, cụ Ninh xúc động chia sẻ.

Trong trường hợp cấp bách, cần can thiệp chuyên sâu, cư dân lập tức được chuyển sang thăm khám và điều trị tại BVĐK Phương Đông. Đồng hành cùng đội ngũ bác sĩ đầu ngành là nền tảng công nghệ y khoa hiện đại cùng loạt “siêu thiết bị” chẩn đoán thế hệ mới, hỗ trợ phát hiện sớm tổn thương, nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong khám chữa bệnh.

Quy trình chăm sóc khép kín này là dấu ấn khác biệt của mô hình “Viện trong Viện” độc nhất tại Phương Đông Asahi. Không chỉ rút ngắn thời gian tiếp cận y tế, nơi đây còn mang đến cho người cao tuổi cảm giác an yên khi luôn được quan tâm, chăm sóc và có một không gian nghỉ dưỡng tĩnh tại để phục hồi sức khỏe.

Dinh dưỡng tuổi vàng: Nâng niu từng bữa ăn “chuẩn vị từ tâm”

Thấu hiểu nền tảng sức khỏe được vun đắp từ những điều cơ bản nhất, Phương Đông Asahi chăm chút mọi bữa ăn, bền bỉ nuôi dưỡng thể chất của cư dân mỗi ngày. Không chế biến cầu kỳ, từng món ăn được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo hài hòa giữa hương vị và dưỡng chất - đủ ngon miệng để khơi gợi cảm giác ăn uống, đủ thanh nhẹ để cơ thể hấp thụ dễ dàng và đủ tinh tế để người cao tuổi cảm nhận được sự quan tâm trong từng chi tiết nhỏ.

Bếp trưởng Nguyễn Văn Hải - người có hơn 10 năm kinh nghiệm tại các nhà hàng fine dining chia sẻ: “Nấu ăn cho người cao tuổi là nghệ thuật của sự thấu cảm và tỉ mỉ. Một bữa ăn chuẩn mực không chú trọng về kỹ thuật chế biến hay hình thức theo tiêu chuẩn 5 sao, mà quan trọng phải chạm đúng sở thích và mong muốn của từng ông bà”.

Cụ M.T.Thành - một cư dân dưỡng lão nội trú 81 tuổi chia sẻ:“Bếp trưởng Hải nấu ăn ngon lắm. Thường xuyên thay đổi thực đơn, giảm muối, giảm đường nhưng vị thanh tao, dễ ăn, thành ra cứ đến bữa là hai vợ chồng lại háo hức”.

Để nhận được lời khen ngợi của các cụ, Bếp trưởng Nguyễn Văn Hải thường xuyên trò chuyện với cư dân Phương Đông Asahi, để nhớ rõ ai thích ăn thanh đạm, ai quen vị đậm đà truyền thống, ai cần kiêng khem vì bệnh nền... Chính sự thấu hiểu ấy đã biến những món ăn quen thuộc trở thành trải nghiệm tinh tế, để các cụ cảm nhận được sự nâng niu trong từng chăm chút bé nhỏ.

Đời sống tinh thần: “Chiếc chân kiềng” khơi nguồn sống hạnh phúc

Nếu y tế chuyên sâu chăm chút thể chất, dinh dưỡng từ tâm nuôi dưỡng sinh lực thì các câu lạc bộ tại Phương Đông Asahi chính là “chân kiềng thứ ba” tạo nên thế vững chãi cho một cuộc sống trọn vẹn. Ở tuổi xế chiều, khi những lo toan nhường chỗ cho sự thảnh thơi, nhu cầu được sẻ chia, sống với đam mê và thuộc về một cộng đồng đồng điệu là “liều thuốc bổ” vô giá cho tâm hồn.

Tại đây, mỗi ngày trôi qua được lấp đầy bởi những trải nghiệm đa sắc màu: là một nét cọ vẽ nên mảng ký ức tươi đẹp, một vần thơ gửi gắm tâm tình hay đơn giản là buổi trà chiều rôm rả tiếng cười bên những người tri kỷ. Các buổi giao lưu, gắn kết giúp ông bà rèn luyện trí nhớ, phản xạ, khả năng tập trung, duy trì sự minh mẫn để tận hưởng hương vị hạnh phúc của cuộc sống tuổi vàng.

Bích Đào